我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉阿拉斯加州結果出爐 裴林確定無緣捲土重來

評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡

今年感恩節吃滷豬腳

金山人語
金山人語
金山人語

感恩節前三天，在矽谷華人超市熟食部聽到有人想預訂火雞。店員說已經都賣完了，不接受訂貨。那麼一隻烤好的火雞要花多少錢呢？ 答案是大約90美金 。

早在兩周以前就聽到主流媒體提到今年火雞缺貨，禽流感仍影響著禽類養殖市場，輸送鍊也受到疫後人工短缺影響。這些因素，加以工資上漲、原物料受通膨因素水漲船高，很早就傳出火雞價格要比去年高出17%。但火雞並不像雞蛋是家居必備的食物，一般只矇矓感受它比去年貴了些。

準備火雞其實是美國家庭主婦每年要遭遇一到兩次（感恩節過後還有耶誕節）的劫難，在冷藏室解凍一隻十多磅的火雞需時五天，要烤到表皮焦脆、內部汁多鮮美更不容易，畢竟平常並沒有太多練習機會，主婦備辦火雞都有點冒險感。

但想想文獻上記載18世紀美國人烤火雞，是架在離火源18吋的地方慢慢折騰，雞皮上頭還要拿冷豬油磨擦希望增加焦脆感，你就會覺得，現代人把這隻有一般雞五倍大的大鳥送進電烤箱，還有溫度計供你插進雞胸測溫，那已是省事很多了。

來美20多年，也吃過整隻火雞丟進油鍋的「炸雞」、在後院用特殊烤爐薰製的薰火雞，平心而論，都是追求一種儀式感。由一家之主（往往是男性）主刀，片給圍桌等待的家人，那一刻雞肉鮮嫩好吃，所餘雞架子還能熬湯。但講到味道，如果沒有醬汁和紅莓醬支撐，難免淡而無味，和Costco一隻4.99美金就買得到的烤全雞，並沒有太大的差別。

移民家庭其實可以塑造另一種儀式感，把家人最想吃的端上感恩節的飯桌，脫離開火雞的捆綁。

比如有一戶人家約了至親來共度感恩節，決定要去餐館訂大盤的生魚片和壽司、再到燒臘店買隻烤鴨及叉燒肉，更要準備在台灣就很愛吃的滷豬腳，加上扁魚白菜。滷豬腳材料比起火雞要更宜，前腿一磅三塊多錢，一包三磅也不過十塊錢上下，滷的時候加入可口可樂，不必放糖也有特別的滋味。滷豬腳醬汁拿來滷蛋和油豆腐，是不褪色的美味。

鄰居小時住大陸北方，她最懷念佬佬過年炸的素丸子，外脆內軟，是麵粉、胡蘿蔔、香菜的混合，每到年節就會炸上一大鍋，如今過感恩節雖然全家老小到了拉斯維加斯賭城，什麼美食都不缺，卻最想念記憶裡佬佬的炸丸子。

其實，食物只是陪襯，主要是一起吃飯的人，不論桌上擺著什麼樣的美食，如果父母老是趁著吃飯逼孩子早結婚、早生小孩，或者埋怨無法改變的過去，再美味的火雞都無法吃出滋味的，聊些積極有建設性的話題，或者談些家鄉的傳統風俗，都是更理想的下酒菜。

美食 移民家庭 華人超市

上一則

台灣九合一選舉在即 灣區藍營僑領樂觀

下一則

研究顯示：在家工作成為加州職場新常態

延伸閱讀

圖輯／梅西感恩節遊行前夕 玩偶們充氣

圖輯／梅西感恩節遊行前夕 玩偶們充氣
疫後歡度感恩節也要顧健康 3事項要注意

疫後歡度感恩節也要顧健康 3事項要注意
美股感恩節休市 「黑五」交易時間縮短

美股感恩節休市 「黑五」交易時間縮短
火雞價格飆 「感恩節大餐縮水」 Z世代改吃披薩

火雞價格飆 「感恩節大餐縮水」 Z世代改吃披薩
感恩節返鄉運量估5500萬 恢復疫前水準

感恩節返鄉運量估5500萬 恢復疫前水準

熱門新聞

王慶偉驟然離世，社區震驚。（取自臉書）

灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

2022-11-16 21:31
加州新冠確診病例最近顯著增加，可能是新一波疫情的開始。（Getty Images）

新一波疫情來了？加州確診數暴增

2022-11-18 02:17
荷姆斯被判刑135個月，將被迫與兒子和未出世胎兒分開。圖為荷姆斯18日上午與家人一同步入聖荷西聯邦法院。（美聯社）

有孕荷姆斯獲刑135月 將與幼子分離 網：騙子該坐牢

2022-11-19 10:31
盛桃當選屋崙新一任市長。她也是華裔關麗珍之後，屋崙的第二位亞裔女市長。（記者劉先進 ／攝影）

曾被家暴、住車中 亞裔盛桃奇蹟翻盤 當選北加屋崙市長

2022-11-22 19:36
思科傳出將裁員4000多人的消息。（美聯社）

科技巨頭思科 將裁員4000人

2022-11-18 15:46
在這長達半年的求職過程中，李小姐一邊在餐館簡兼職賺生活費的，一邊為準備面試「刷題」超過400道。（李小姐提供）

大廠裁員潮下 科技應屆畢業生 就職「難上加難」

2022-11-22 02:20

超人氣

更多 >
維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射

維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射
汪小菲近千萬床墊將被燒毀 處理費用480美元

汪小菲近千萬床墊將被燒毀 處理費用480美元
南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災

南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災
鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙

鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙
感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵

感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵