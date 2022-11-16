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我們消耗了太多能源

金山人語
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幾天前，埃及舉行的聯合國第27屆氣候峰會上，「非洲能源者組織」秘書長伊布拉辛說，在氣候議題上，世界不應該相信美國。30年來，美國兩度離開氣候公約談判桌（指前總統小布希和前總統川普）。即使今日拜登總統參加會議，以後換了總統，美國還是可能拒絕談判。

伊布拉辛並批評說，美國的最大問題是「濫用能源」，「非洲民眾使用能源是生活所需，美國人則是為了享受。」

在國際場合，被人指著鼻子數落，被罵的人多半不開心。不過，靜而思之，伊布拉辛的話並非沒有道理。在能源問題上，我們的確應該反躬自省。

記得幾年前的一場會議上，聯邦參議員范士丹說，美國人口不到全世界的5%，卻消耗了全世界20%的資源。

據密西根大學「可持續系統中心」的數字，2020年，美國人消耗了全世界17%的能源。請注意，這裡說的是能源（energy），范士丹說的是資源（resource）。范士丹說的資源，應該包含能源在內。

據「饑餓地球」組織，美國人均能源使用量是日本的2倍、墨西哥的6倍、中國的13倍、印度的31倍、孟加拉的128倍、坦桑尼亞的307倍、埃塞俄比亞的370倍。

這幾年和疫情有關的各種新聞中，有時會說到食物銀行（Food Bank）告急，說需要食物的家庭愈來愈多，常供不應求。但是，目前全美一年扔掉的食物高達1080億磅。其中有因品相不好被農場丟棄的蔬菜水果；也有你我家裡，放在冰箱中太久、過了最佳食用期而丟掉的食物。生產食物需要大量的能源和資源，浪費食物也是浪費能源和資源。

我們每天喝下許多飲料和瓶裝水等，因此產生大量鋁罐、玻璃瓶和塑膠瓶等。這些飲料出售時都收取押金，希望消費者飲用後能把瓶瓶罐罐退回並收回押金。可是，馬路上、公共垃圾桶以及許多公共場所，可以看到大量本該回收再利用卻被人丟棄的瓶瓶罐罐。

2019年之前的20年中，美國鋁罐的回收再利用率平均每年大約為50%。而塑膠瓶的回收率，2020年不到30%。作為消費者的我們，也許要記得不再亂丟鋁罐和塑膠水瓶，不一定要費神送到回收站換錢，記得把它們丟進家門口的資源回收桶就行了。相信這樣做，一定有利於節省資源和能源。

我們應該改變我們使用能源和資源的習慣。不是我們負擔不起，而是地球承擔不起。

中國古人說「聞過則喜」。今天，在美國人民過渡消耗能源受到批評之時，或可來一次新的「聞過則喜」，並採取行動作出改變。

小布希 拜登 墨西哥

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