金山人語

屋崙 華人牙醫徐麗麗遇害案件，過去兩周出現驚人逆轉。先是她的男友Nelson因涉嫌買兇殺害徐麗麗而被捕。幾個小時後，男友又在獄中自殺身亡。隨後媒體又挖出更多有關男友的內幕。事件跌宕起伏出人意外的程度，用大陸網民流行語來說，「電視劇都不敢這麼拍」。

時至今日，很多讀者都仍在談論徐麗麗遇害案件的真相。隨著兩位當事人都已離世，很多事情都注定成為謎。剛聽到徐麗麗男友被捕的消息，相信很多讀者的第一反應都是：「哪一個『男友』？這個人與在她的追思會上唱歌的那個人，是同一個嗎？」

這樣的反應並不奇怪。徐麗麗的追思會上，Nelson深情唱起「永不獨行」為她送行的一幕，許多讀者即使沒有親臨現場，讀了記者報導也會被深深感動。當徐麗麗的兒子說自己不如母親成功，Nelson還安慰說「你已經很成功，你和你母親一樣成功」。當時很多人都覺得，Nelson一定是一個重感情、善解人意的好男人。

情侶或夫妻中的一方為了謀取經濟利益，陰謀策畫殺害另一方以獲取鉅額人壽保險 賠償，並不新鮮，甚至已經成為西方偵探小說的一個固定情節套路。這類事情之前在很多地方都發生過，今後也一定還會再發生。人性之惡注定了徐麗麗不會是最後一個受害者。

Nelson有殺人動機，容易理解。難以理解的是他的內心世界。案情翻轉後，徐麗麗的朋友斥責Nelson在受害人死後仍在演戲，令人噁心。這也是很多人的共同感受。如果Nelson在一手籌畫殺害徐麗麗之後，還能在她的追思會上深情演唱「永不獨行」為她送行，不得不說他的心理素質太強悍，演技太出色，普通人很難做到。

Nelson被捕後很快自殺，最合乎邏輯的解釋自然是他罪行敗露，精神崩潰而畏罪自殺。但是他有膽量犯下這樣的罪行，為甚麼不選擇像蔡耀華那樣在法庭上負隅頑抗，尋找法律漏洞而脫罪？從他被捕到自殺的這幾個小時，他心裡在想些甚麼？這些問題恐怕都永遠沒有答案。

在媒體採訪時，Nelson的兒子對父親作出很多負面評論，固然進一步坐實Nelson是個「壞人」，但也有些令人意外。美國主流文化觀念裡，家人永遠是對的。看到過很多次，罪行累累的殺人犯屬都有家屬出來為他們辯護，說他們是好人、是好丈夫好父親，等等。

如果說徐麗麗案件有正面意義，那就是某種程度或許讓人們恢復對司法體系的信心。由於治安敗壞犯罪猖獗，破案率低，很多人都遷怒於警方「無能」。但這次屋崙警方的表現讓人們看到，關鍵時刻警察 還是靠譜的。

徐麗麗的人生本來不應該以這樣方式突然終止。看了很多對這一案件的報導，最難忘記的，仍然是她父母在追思會上說的：「寶貝女兒一路走好。你永遠是我們的驕傲」。