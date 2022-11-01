馬斯克的推特「人民廣場」

金山人語

全球首富馬斯克 的新聞無日無之，除了電動車和太空火箭，他最近還涉及這樣新聞：他提出的烏克蘭停戰計畫、他不再承擔烏克蘭星鍊互聯網衛星服務的費用、以及他為討好北京而建議將台灣改成為一個特別行政特區。

不過，過去數天，他忙著接掌推特 ；他用440億元買下推特，28日完成過戶，他成為唯一的老闆，由28日到31日，他做了以下這些事：炒掉推特至少四名高層，包括執行長和財務長，並且解散了推特董事會，他向他的1.12億推特追隨者發推文說，他現在是唯一的董事，也是Chief Twit (即執行長)。

他在推特的最大動作是裁員 和裁減項目，目的是節省開支，因為創辦了16年的推特，負債達130億。很難想像，有2億用戶的推特，多年來商業模式一直沒有改善，仍不斷虧損，實在有必要整頓。

總部位於舊金山的推特總部有如一個戰場，馬斯克從他的四家公司調來人員，進行一場火急的作戰計畫；據華郵報導，首輪裁員達全部員工的25%，從Tesla、SpaceX、Neuralink和Boring Comppany調來的人，其中包括了50名從Tesla自駕技術部門調來的工程師，負責決定要裁什麼人，以及重新設計推特方式運作。

推特內部員工透露，他們被警告，必須配合調查，交出軟件編碼，解釋自己所做的工作；由於馬斯克正在裁員，員工擔心可能成為裁員對象，所以人人自危。

馬斯克急於完成的一項工作是用戶身分驗證。他建議每名用戶每月繳費20元，就可得到驗證；通過身分驗證，用戶所發推文就可以查證，確保沒有假新聞。

當然，馬斯克接掌推特，最重要的工作就是確保言論自由，又能杜絕假新聞。推特的主要用戶，是全球各國的政治人物以及新聞工作者，所以確保言論自由和新聞的真實至為重要。

30日，馬斯克發推文說，國會眾議長裴洛西的丈夫在舊金山家中遇襲，推特有人發文，文內全是沒有事實根據的共和黨陰謀論，目的是煽動和攻擊裴洛西，意圖影響期中選舉。馬斯克說，他已刪掉文章的連結。

馬斯克顯然是以執行長的身分，刪除沒有事實根據的文章，向公眾展示推特的核心工作，就是確保言論自由，以及確保不會散播假新聞。

馬斯克曾說，他是信仰言論自由；推特不能讓人任意散播不實消息卻無需承受後果，這樣的推特只會成為公眾的地獄(hellscape)。他希望見到的推特，是一個具有真正言論自由的人民廣場(town square)。但輿論認為，要做到這一點，並不是容易的事。