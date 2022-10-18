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中領館圍毆港人 華人世界嘩然

金山人語
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16日，北京召開20大，遠在英國的曼城，一群「捍衛香港人陣線」的示威者，在曼城中領館門前抗議；領事館人員竟走出大門，將抗議港人拖進大門內圍毆；總領事鄭曦原還親自出馬，走到大門外，踢毀抗議標語。清楚拍到事件始末的影片，在推特廣為流傳；事件成為英國要聞，美國主流媒體也廣為報導，華人世界在17日看到消息，莫不嘩然，為中領館人員的「膽色」震驚不已。

香港人的抗議焦點，是中共暴政和習近平的獨裁，因為兩條大字標語寫著：天滅中共，賀佢老母。法新社報導，總領事鄭曦原親自出馬，推倒和踢毀標語；領事館走出五、六人，到大門外打人，並將示威者拖進大門內，其中一名示威者倒地，被五、六人圍毆。當時，鄭曦原站在旁邊觀看，沒有阻止圍毆。

英國警方表示，將會徹查事件。英國多名國會議員譴責圍毆事件。國會外交事務委員會主席克恩斯(Alice Kearns)發推文，要求內政大臣進行緊急調查，有必要進行起訴，若控罪成立，須將打人者驅逐出境；推文還說，不能讓共產黨將毆打和平示威者和打壓言論自由引進英國。英首相府表態說，香港和平示威者被圍毆，事件令人擔憂。

20大16日揭幕，習近平做報告，警告外國勢力不得插手台灣問題，中共不會放棄武統台灣；又說香港由亂而治，已被中共全面控制。他還強調中共須敢於鬥爭和善於鬥爭。曼城總領事鄭曦原顯然是響應習的戰狼外交，敢於鬥爭和善於鬥爭，拿和平示威的港人開刀。

香港自2020年6月30日實施習政府通過的港版國安法後，已變成一個警察城市，國安警一直沒有停止過搜捕參與反送中運動的示威者，徹底鎮壓言論、遊行和集會自由；到了今年，習不但在大陸強推動態清零，香港也跟進，導致香港旅遊業扑街，消費掛零，房價大跌，經濟蕭條，把一個繁榮自由的國際城市變為一個一黨統治的死城。

在國安法和清零雙重打擊下，香港爆發逃難移民潮；國安法前，香港人口750萬，現在不到720萬，至少已有30多萬人逃亡；其中以移民英國的人最多，因為英國容許持英國海外公民護照(BNO)的港人前往英國，在英國中又以前往倫敦和曼城的人最多。

愈來愈像一個「小香港」的曼城，沒有忘記毀城之恨的人，自今年6月起，已多次發起抗議中共暴政的行動；十一那天，數千港人在曼城市中心遊行，遊行者高喊光復香港的口號，走著香港式遊行的步伐，彷彿回到2019年反送中的盛況。

香港 英國 中共

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