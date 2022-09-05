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向科技巨頭說不

金山人語
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提到蘋果、Google、臉書、微軟這些科技巨頭，首先想到可能是「偉大」、「神奇」、「改變世界」等溢美之詞。高科技對一般人來說高不可攀，而他們的產品又如此深刻地影響每個人生活。但是高科技帶給我們的便利，可能是以犧牲個人隱私為代價。如果你知道這些科技巨頭每時每刻都在追蹤你在網上的一舉一動，蒐集大量個人數據，並把這些數據轉化成他們的生財之道，你有勇氣說「不」嗎?

開源項目Debian團隊最近宣布，他們出品的Linux作業系統附帶的Chromium瀏覽器，將不再把Google作為默認搜索引擎，而改用安全性更好的DuckduckGo(暫譯「鴨鴨行」)取代。原因是Google被指長期以來一直追蹤用戶蒐集個人數據作商業用途。Debian決定不再容忍這種行為。

默認搜索引擎，就是用戶直接在瀏覽器地址欄輸入要搜索的關鍵詞，瀏覽器調用默認搜索引擎進行搜索。

Google是幾乎所有主流瀏覽器的默認搜索引擎。搜索是Google的強項，Google就是靠搜索引擎起家。現在Google的主頁還保持著最初的風格，一個簡單的白色頁面中間有一個搜索框。Google搜索如此有名，以至於人們把「Google」當成動詞。每當要在網上搜索，就說「去Google一下」。

但Google搜索引擎和Chrome瀏覽器都是專屬閉源軟件。你看不到它的源碼，無法知道它對你的電腦都做了些甚麼，不知道它有沒有追蹤紀錄你的搜索歷史，分析你的使用習慣，並把這些數據出售。你只能信任它「不作惡」。

很多人都有過這樣的體驗。你在Google上搜索某類商品。接下來幾天，你在瀏覽網頁時，會看到大量商家向你推送有關這類商品的訊息廣告。或許你覺得無所謂。但這是蒐集用戶個人數據，並進行所謂針對性精準推送的典型案例。

「鴨鴨行」則明確不會蒐集用戶數據，並部分開源，功能也不差。因此被Debian選為取代Google的默認搜索引擎。當然Debian並沒有封殺Google。用戶還是可以手動設置Google為默認搜索引擎。

Debian名字很浪漫，是創辦人用女友Debra的名字與他自己的名字Ian組合而成。雖然他們後來分手了，但是這個名字沿用下來。更浪漫的是Debian的自由軟件精神。從創辦起，Debian就堅持不受任何商業公司控制。Debian軟件庫不含任何商業軟件。正是這份浪漫，使得Debian成為開源社區領袖。今天90%的Linux用戶都使用Debian或衍生作業系統。Debian確有向不可一世的科技巨頭說「不」的底氣。

科技巨頭為了自身利益，會越來越加強對用戶的控制。最近網傳微軟Windows 11以「系統安全」為由，將強制只有微軟認可的軟件才能在Windows電腦上運行。

如果真有那一天，微軟可能走得太遠了。你買了一輛車，製造商規定只能在他們認可的地方行駛，否則你的車就無法開動，你還覺得這輛車真的屬於你嗎?

Google 微軟 隱私

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