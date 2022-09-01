金山人語

聖馬刁(San Mateo)一家安養院傳出驚人意外。員工居然把強力浴廁清潔劑（heavy duty bathroom cleaner）誤當成果汁給老人喝，已有一位93歲耆英身亡，另兩位病情嚴重。看英文電視台畫面，紅色清潔劑桶上標示清晰。

這個安養院連鎖在全美28州以及加拿大共有200家。療養院一般分三級：獨立自主、輔助生活 ( Assisted Living)，以及更加病弱或失智 者的最終站Memory Care。這次出事的就在Memory Care，不難想見就算員工拿錯，老人可能也分辨不出，令人心酸。

很多國家面臨少子化危機，愈來愈多年輕人害怕養不起，決定不生孩子。但變老和走向死亡是無可選擇亦不可避免，自己要走的路究竟平順或坎坷痛苦，可說是大多數老人最大的心事。這種餵錯果汁枉死的情況是美國社會的恥辱。有錢就能安心養老嗎？

筆者白人鄰居的父母親選擇住進南灣一處中、高級養老住區，父親住15年先走了，母親住20年於去年離世。父親一直都能自理，母親最後一兩年歷經煎熬才走。2002年入住時就繳交62.5萬美元，那時二老在巴洛阿圖的房子也不過賣了一百萬。兩老都過世後，子女領回當初繳交款項的八成。但20年裡，每月要交4千5百元的餐費和照顧費用。母親無法自理後進到「輔助生活」，每月漲至8千元。最後失智的階段遵醫囑住單人房，每月費用漲到1萬2千元。

鄰居自己也進入老境，近距觀察過父母的最後20年，他說對老人院服務算是滿意，但大型管理機構接手後，明顯感受到經營團隊以財務報表為最大考量，整體滿意度開始走下坡。

庫比蒂諾市Stevens Creek 大道和85公路交口要興建8.1畝的混合使用社區大建案今春已開動，其中供耆英居住有158單位，包括123個輔助生活單位，以及35個Memory Care單元。想要入住，單房月租4千元以上，二房月租9千元以上，供餐、替你打掃衛生，也有洗衣的設備。不少華人 已去預先了解，思忖自己是否負擔得起，「不小心活得太久」要怎麼辦？

台灣人常掛在嘴上的「回台灣養老」花費亦不少，朋友的老母親月前住到台北內湖一處安老住宅。二房一廳房租每月得要8萬台幣（約2700美元）租金 ，水電、護理、給老人洗澡另計。這得經濟比較寬裕者才能辦到，多出的房間給前去照顧陪伴的家屬，能有兒女換班前來算是最好。但子女照料早已是另一種奢侈。

和一群耆老聊起致命「果汁」事件，大家普遍感歎美國社會若是有兒童受虐，大眾譁然，但老人單獨躺在安養病床無人聞問的例子太多了，老人是弱勢中的弱勢。