金山人語／為未來唱響的音樂節

金山人語

因為疫情 而停辦兩年的舊金山華埠音樂節，明日回歸。

從節目單看，有格萊美獎得主的爵士樂表演、搖滾樂、南美音樂、日本太鼓、中國民族音樂等，不同文化不同風格，盛夏之際，是難得的休閒機會。

而更讓人感覺新奇的是，音樂會主題名為「未來」。

許久以來，談未來似乎是很「奢侈」的事了。疫情、仇亞、戰爭、台海風波、美中對峙，讓在美華人 有意無意避開有關未來的話題。

疫情爆發給華人世界帶來的衝擊，至今餘悸猶存。隨著疫情蔓延全世界，華人遭遇的冷眼比病毒更可怕。仇亞病毒和COVID傳播同樣快，人們不得不在兩條戰線上抗疫。與此同時，因疫情惡化的街頭搶劫、入室偷竊、人身攻擊，更讓華裔生活在恐怖中。有一天疫情會結束，猖獗的犯罪卻難根除，口罩可以摘下，心卻放不下來。追夢而來的美國華人，未來會怎樣？

俄烏戰爭足足打了半年。在烏克蘭 獨立日之際，媒體紛紛探討戰爭走勢與普亭下場，然而戰爭中最大、最無辜的犧牲者，即那些失去親人、家園乃至生命的烏克蘭平民和被迫走上戰場的士兵，才最值得關切。烏克蘭2300所學校包括800幼兒園、900多醫療機構被炸毀，6000多烏國平民死於戰火，其中包括無數兒童，同時約9000烏克蘭士兵陣亡。

炸毀的建築可以重建，但失去的生命卻再也沒有未來，而失去親人的倖存者，帶著戰爭種下的傷痛和仇恨，未來會在怎樣的悲苦中煎熬？

俄烏戰爭本應是警鐘，讓好戰者懼，但教訓並不總是被從正面汲取。

李克強總理日前到深圳，重申改革，宣誓長江不會倒流。但一轉眼，習總書記視察遼沈戰役紀念館，讓人心頭一緊。遼沈戰役慘烈無比。據統計國軍死傷約6萬人，共軍死傷7萬人，另有數萬平民在圍城中餓斃。總書記此行，是祭悼亡魂，提醒世人戰爭的殺戮凶險，還是重溫勝利史，刺激本已爆棚的民族主義，為統一大業不惜一戰？倘是後者，兵戎相見血雨腥風，兩岸未來在哪裡？

未來很沉重，但是，未來也不是宿命。

人們不總能把握自己的未來，但不同的信念和信念下的行動，會讓未來很不一樣。你的未來在你的腳下，不要為好戰者點讚，不要選擇做墊腳石。一旦戰火燃起，你只是砲灰。

正因此，華埠音樂節以「未來」為題，十分有遠見。一首歌，可拉近人和人的距離，一支舞，可增進族裔間的理解，每次一點點，但「未來」就會很不一樣。

今天多節省一加侖水，我們的子孫就會多一加侖水可以使用；同理，多為和平存一份正念、做一份努力，下一代的未來就會少一份動亂和血腥。