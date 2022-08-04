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波洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國

解放軍軍演開始 中空軍：駕戰機往台島準備戰鬥

劉德音上CNN 為台灣加分

金山人語

美國眾院議長波洛西在爭議、懸疑中到訪台灣，她想在台北做的事，一樁樁都做了，花了好多時間跟大小人物一一握手感謝道別後，她的專機飛離開台灣，留下這個美麗的島嶼在中共72小時的環島軍演之中。

就提升能見度而言，台灣有了幾千萬美金廣告預算都買不到的露臉。所有重要的主流媒體都給了台灣好幾天的關注，頭條新聞、評論、專訪、邀中國駐美大使秦剛到電視上繃著臉抗議罵人，無一不缺。很多美國人則第一次看到一個叫Mark Liu的人。他是劉德音，台積電董事長。CNN在波洛西訪台前，由老將Fareed Zakaria出馬訪問劉德音。

Zakaria 是生在孟買、出身哈佛的印裔美國人，每周也在華盛頓郵報開專欄。他對劉德音的訪問是整串波洛西訪台新聞裡，筆者覺得最能給台灣加分的對談。大家都知道波洛西訪台的象徵意義，她和蔡英文總統公開談話必是民主、自由、人權這些高規格話題。然而，美中台三方都明白，這些台前的大話都有不可或缺的背景音樂----台積電，若沒有台積電這護國神山，台灣的氣場不會像今天這麼強大。

今年春天公布的全球企業市值排行，第一名是蘋果，台積電排進第十名。但如果第十名出問題，必定牽動這個第一名，你我他生活裡大小事情都受TSMC晶片產出所牽動。

2018年接董事長的劉德音，出身背景和創辦人張忠謀大不同，他是1954年出生台北的人，高中讀建中，大學讀台大電機，留學柏克萊拿博士，他的觀照和很多台灣人或許更有共鳴。Zakaria一開始「做球」 給劉德音，問他到底什麼是台灣奇蹟？

劉德音給出兩個答案。第一，台灣從1949年以來有過70多年平安的日子，和很多國家相比，台灣社會安定，平安是福。第二是教育。他說自己年輕時只有一成的人可以念大學。但如今，八成的台灣年輕人都能接受到高等教育，「只要你願意付出時間學習 」 。

他沒有抱怨李遠哲的教改，也沒有像很多人那樣說些台灣大學生比不上大陸大學生的洩氣話。劉德音說，台灣有著相對而言素質較高的人口。

企業界說話其實比政客值得參考，他說俄烏戰爭是lose, lose, lose三輸，台灣問題大家要設法讓它是「三贏」。如果武力破壞了台積電這座在台灣的護國神山，對全球就是輸，不會是贏。

美中台三角習題或許無法解，多聽聽Mark Liu的話，還是好的。若非波洛西訪台這個大新聞，全世界大概就聽不到劉德音這番話了。  ([email protected])

台積電 波洛西 教育

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