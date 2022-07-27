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從中共的過往談中共20大

金山人語

1961年9月24日，中共當時最高領導人毛澤東，會見來訪的二戰英雄、英國將軍蒙哥馬利，將軍問毛澤東：「你的繼承人是誰？」毛回答：「是劉少奇，他是我黨的第一副主席。我死後，就是他。」

1969年10月12日，當時的中華人民共和國主席劉少奇在開封死亡，死時全身赤裸發臭、嘴鼻變形，白髮一尺多長。

中國學者嚴家其和高皋在他們的著作「文革十年史」中寫到：囚在開封的劉少奇，「沒有人幫他換洗衣服，沒有人扶他上廁所大小便，以至把屎尿拉在衣服上。長期臥床，造成雙下肢肌肉萎縮，枯瘦如柴，身上長滿了褥瘡……，並用繃帶將劉少奇雙腿緊緊綁在床上，不許鬆動。」

1969年4月14日，中共第九次全國代表大會通過了新黨章，其中有一句：「林彪同志是毛澤東同志的親密戰友和接班人。」林彪當時是中共中央副主席。

1971年9月13日，林彪和妻子葉群、兒子林立果等九人搭乘的飛機，在內蒙古溫都爾汗墜毀，機上人員全部死亡。事後林彪的行動被指叛國，林彪等人被稱為「反黨集團」。林立果則被指策劃暗殺毛澤東。

從接班人到「反黨集團」，不到兩年半。

「紐約時報」1972年7月28日的文章說：毛澤東告訴外國友人，林彪政變企圖失敗後逃往他國，但飛機失事摔死。毛還說，林要謀害的是他本人。

1980年代，中國當時的實際最高領導人鄧小平，先後提拔胡耀邦和趙紫陽擔任中共中央總書記（1981年）和國務院總理（1980年）。鄧非常倚重胡趙二人。1984年，鄧小平對來訪的日本首相中曾根康宏說：「現在，天塌下來有這兩人頂住。」

1987年，胡耀邦被指反對「資產階級自由化」不力而被迫辭職；1989年，同情「八九學運」的趙紫陽被軟禁，直至2005年去世。

以中國數千年的歷史為背景，毛澤東和劉少奇；毛澤東和林彪，以及鄧小平和胡耀邦及趙紫陽之間，彷彿皇帝和皇儲之間的爭鬥。失敗一方的下場，顯示中共最高層權力鬥爭的殘酷慘烈。

中共20大還沒登場，各方議論早已紛至沓來。現任中共中央總書記習近平是否在20大連任黨魁是議論的集點。曾經滄海難為水，太陽下面不會再有新鮮事，曾經發生過接班人、副統帥 「刺殺」最高統帥的中共，無論在20大發生什麼事， 都不必吃驚。

灣區某社交群中有人打賭，賭習近平是否連任，賭注是一餐飯。贏家將是群裡的看客：無論習近平連任與否，都有一餐酒席可享用。

中共 習近平 同志

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