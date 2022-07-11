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世間再無衛斯理

周喆

倪匡走了，帶走了滿懷才情，帶走了許多亦真亦幻的逸聞。帶不走的是從衛斯理到白素、從原振俠到木蘭花無數天馬行空的傳奇。

最早看到倪匡小說，是九十年代初，在上海偶遇親戚家有香港朋友來訪，帶來了一本「木炭」，是明窗出版社的衛斯理傳奇系列中的一本。那時還不知道倪匡其人其書，隨手拿起來翻了翻，頓時被吸引住，欲罷不能。借回家連夜讀完，從此成了忠實粉絲。那時就很想把倪匡的全部作品都找來讀完。但是這個願望直至來到美國後，才得以實現。

倪匡作品在中國大陸長期是禁書，最近十幾年才有部分解禁。原因自然與他的政治傾向有關。受個人經歷影響，倪匡堅決反共，立場廣為人知。他曾說過(大意)「除非共產黨死光，否則絕不回大陸」。據說中國改革開放後，曾有官員邀倪匡「回去看看」。倪匡的回答是，要去就要組織一個「海外反共作家代表團」一起去。

無論是否過於偏激，他說到也做到了，自從1957年逃離大陸後，終身再未踏入大陸一步。倪匡肯定知道華人葉落歸根的傳統。但是相信他對自己的選擇從未後悔。快意恩仇，是倪匡一個人的江湖。衛斯理和朋友的傳奇，是他為讀者也為自己打造的精神後院。

倪匡筆下最廣為人知的人物大概是主角「衛斯理」。但最受歡迎的卻無疑是「衛夫人」白素。很多讀者並不喜歡衛斯理，覺得他有性格缺陷，脾氣急躁妄自尊大。白素卻是人見人愛。倪匡在塑造她時用的白描手法令人讚嘆。他從未正面寫過白素如何美麗如何智慧，但是卻能讓白素形象深入人心，做到「一百個讀者就有一百個白素」，堪稱經典。

倪匡最為人所知的逸事，可能是金庸的「天龍八部」連載期間，曾一度請倪匡代筆一段時間。倪匡因為十分討厭「阿紫」這個人物，便在下筆時故意加入阿紫眼睛被弄瞎的情節，把金庸氣得不輕。敢在「金大俠」的地盤率性妄為，大概也只有倪匡這樣的人物了。

受政治影響，中國大陸科幻文學一直發展不起來。雖然八十年代改開初期蓬勃一陣，但是不幸在後來「清除精神汙染」運動中淪為重災區，一蹶不振。在中國寫科幻，據說必須先解決「未來世界裡黨還在不在、是不是仍由黨領導一切」這樣的問題。

對倪匡科幻小說最多的批評大概是「幻多於科」。他的科幻主要以豐富想像力取勝，確實與以自然科學為基礎的「硬科幻」有很大不同。儘管如此，倪匡科幻仍是中文科幻世界不可缺少的重要組成。

倪匡與灣區有一段15年的緣。1992年他移民美國，定居舊金山，直到2007年再遷回香港。筆者在此期間作為媒體人卻從未有緣見他一面，實屬憾事。

當年古龍去世，訃告也是倪匡的手筆。下葬時，倪匡等好友將48瓶名貴白蘭地放在古龍的棺木裡，向嗜酒如命的「古大俠」告別。現在倪匡自己走了，不知他的朋友以甚麼特別方式為他送行？

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