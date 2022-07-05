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趙麗穎打官司

金山人語

趙麗穎主演的電視劇「幸福到萬家」6月29日終於開播，而且第一集就成為收視冠軍；但這部戲2020已拍完，2021春天開始宣傳上映，但由去年到今年初，一直無法上映，到㡳是為了什麼？是內容出了問題，審查沒過關？

「幸福到萬家」改篇自小說「秋菊傳奇」。小說的作者將秋菊的故事寫過四本小說，張藝謀1992 年的「秋菊打官司」也是改篇自這系列的小說。兩部戲正好一起看，作一比較。

張藝謀的「秋菊打官司」，曾獲威尼斯影展獎，故事說村婦「秋菊」(鞏俐飾演)的丈夫被人無理踢傷，她要討回公道，爭取一個「說法」，於是向村政府投訴，但村書記不予理會；她於是告到縣裡，縣也置之不顧；她再告到市裡，市初級法院判她敗訴；最後市中級法院才判她勝訴，村書記敗訴。

這部戲的主題突出，呈現出強烈的「個人挑戰官僚系統」精神，是張藝謀早期成功之作。

相比之下，趙麗穎演的「何幸福」(原型是秋菊)， 性格仍然倔強，做人做事仍堅持公平，「如果連好壞對錯也不敢爭，還是個人嗎？」

例如她妹妹被萬家村書記的兒子「萬傳家」，以閙婚為名而猥褻，所有在場的人都不敢出聲，她破門而入，舉起板凳，砸到萬傳家頭上；事後所有人，包括她丈夫、公公和婆婆，都勸她息事寧人，但她仍堅持向村書記討個說法。

何幸福後來又被不公平徵地，她據理力爭，贏得補償款；她又帶領村民，對抗造成污染的保健品廠，爭取到合理賠償。

但值得注意的是，趙麗穎的何幸福已將秋菊的原型擴大，故事後段，更將重心放在她帶領村民辦民宿致富，因此已遠離「秋菊打官司」的抗爭精神。農村致富是習近平時代的主要宣傳內容， 反映出「幸福到萬家」向主旋律低頭，在抗爭精神上輸給「秋菊打官司」一大截。

更可疑的是，「幸福到萬家」將萬家村那個書記軟化了，他不再像「秋菊打官司」那個書記那樣橫蠻不講理。「萬書記」不但能夠理解據理力爭的何幸福，故事結束時他還讓位給何幸福，讓她作為萬家村的帶頭人。萬書記的軟化過程，是否發生在過去一年等候上映期間，也就不得而知。

「幸福到萬家」將官民矛盾描寫得雲淡風輕，認定矛盾已大為改善，這可能不是事實。因為無論是1992的秋菊或是2022的何幸福，都是獨自一人去面對一個龐大的官僚系統，她們得不到任何人同情，也沒有任何民間組織給她們幫助，在現實的強弱懸殊情況下，個人打贏官司的可能性太低了。

([email protected])

小說 趙麗穎 習近平

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