紐森準備參選總統了？

紐森 想選總統，不是新話題。但近日，大西洋月刊等重量級媒體，忽然對紐森長篇報導，引各方好奇：去年以絕對優勢打敗罷免的加州州長，已開始為下一步布局了嗎?

媒體聚焦，或只是猜測而已。但鑒於目前民主黨 狀況，和紐森本人在全國性平台上高調發聲，這些猜測似不全是捕風捉影。

拜登 已表示過會爭取連任，盡管不是官宣。但現在離選舉尚早，任何變化都有可能，且對拜登本人，兩個因素無法回避：一是年紀，二是政績。

現年79歲的拜登，健康無虞，但考慮到華府民主黨的「老人」印象，及前不久傳出高齡議員無法理政的情形，總統候選人的年齡，可能會成為選民考量之一。尤其是，若大選對決的是共和黨新生代，年齡上已先失一著。

年歲問題，還可能與政績攪在一起。現政府的民調支持度，不甚理想。期中選舉之年，這可能成民主黨的一塊心病。

對於疫情和美中脫鉤造成的經濟不振、國家與族群分裂的爛攤子、俄烏戰爭觸發的通貨膨脹等，人們早已怨聲載道。這些困境非現任政府造成，但能否帶領國家走出困境，卻是現政府的責任。雖拜登已盡力，在現有條件下也做得相當不錯。但顯然，選民不滿意。

種種因素疊加，為拜登連任劃了一個大問號。已有民主黨議員表示，應在拜登之外尋找總統候選人。

若拜登不選，民主黨理應推舉賀錦麗。紐森也表示，他全力支持拜登，如拜登不選，則百分百挺賀錦麗。賀錦麗當年和拜登競爭民主黨提名時，廣受青睞，但副總統任內表現卻未獲認可。就算參選，未必能在黨內出線。

正是在這樣的背景下，人們將目光投向紐森，對他的一舉一動格外關注。在控槍、墮胎權、同性戀、移民、投票權等一系列文化與政治議題上，紐森以民主黨代言人及領袖身分發聲，挑戰共和黨，叫陣川普極右勢力。

紐森的聲音受到重視，還因為他是加州州長。他輕而易舉擊退罷免，帶領加州走出大流行，抗疫成績備受肯定，加州擁有創紀錄的預算盈餘，他個人競選帳戶也有逾2500萬可支配，此外，還有他的居高不下的人氣。

國家在倒退，民主黨需有人挺身而出，大膽敢言，引領人們前行。有民主黨資深顧問表示，放眼全美，紐森是不二人選。

但是， 如何在增加影響力同時，不成為「其他人的威脅」，是紐森須小心應對的問題。這很難，明明在討論總統競選相關的話題，躍躍欲試；但馬上須澄清，沒有進軍白宫的計畫。

他的政治恩師威利勃朗表示，紐森要選總統，那是「本能」，但他是「一位非常謹慎的候選人」，這是對他的誇讚，更是對他的提醒。

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