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洛威爾高中的退步

金山人語

不出許多人所料，一旦改用抽籤方式招收新生，明星高中洛威爾（Lowell High）新生的總體成績即出現下降趨勢。

據報導，洛威爾2021年秋季班620名九年級學生中，至少得到一個D或F者為152人。前一年秋季班的九年級學生中，這個數字是51人。

2021年秋季班的學生，是第一批透過抽籤招收的學生，之前都以成續擇優錄取。這批學生的整體學習成績大幅下降，可能涉及疫情等因素，但以抽籤方式錄取學生是最主要原因。

採用抽籤方式錄取新生之前，洛威爾高中族裔比率是：亞裔42.4%；白人25%；西語裔12.5%；非洲裔1.9%；具有兩種或多種族裔15%。

2020年10月的舊金山教委會，認為這個比例表現了族裔不平等、不公正。為達到平等公正，以全票通過決議案：改用抽籤招生，廢除擇優錄取。 新法2021年開始實施。

投贊成票的教育委員中，三人今年2月被罷免。他們贊成改變洛威爾招生方式，是被罷免的主要原因。

採用抽籤錄取新生後，洛威爾高中的族裔比率是：亞裔降至38%；白人降至18.5%；西語裔增至22.6%；非洲裔增至4.8%；具有兩種或多種族裔降至12.5%。

這令人想起很多年前，2000年至2006年擔任舊金山教育局長的艾克曼（Arlene Ackerman）。她履新後不久，推出一個「夢想學校」計畫，旨在提升全市中小學生的學習成績。「夢想學校」的一些措施有：改革課程、延長上課時間及「周六學校」等。

其中一項特別措施：把在列治文區和日落區上課的、主要是華裔的學生，透過重新分配學校的方式，送到灣景/獵人角地區的學校上課。

一般而言，列治文區和日落區的學校多亞裔，學習成績也較好，灣景/獵人角地區的學校則比較差。

把好學生送到差學校之後，差學校的學生平均成績隨之上揚。

這個作法引起許多家長，主要是華裔家長的強烈反彈，當時教委會每周例會，華裔家長每會必至。開會前就在會場外集會、大聲抗議。會議過程中亦努力發言表達意見。

當時的外日落區居民趙悅明積極參與，並主導了多次抗議活動，這為他在舊金山居民，特別是華裔居民中贏得聲譽，也使他在2006年當選外日落區（第四選區）市議員。他擔任市議員約半年後被捕並被定罪，詳情此處不表。

要改變洛威爾學生族裔比例的「不平等」、「不公正」，可以通過提供更多教育資源，來提高比例偏低族裔學生的學習成績，幫助他們獲得被洛威爾高中錄取的資格，而不是玩弄「抽籤」這種表面平等、實為揠苗助長的把戲。如果一直以抽籤錄取學生，洛威爾的教學質量將會逐漸衰退，洛威爾將不再是「洛威爾」，明星高中將因此隕落，而非僅僅是退步。

([email protected])

華裔 教育局 亞裔

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