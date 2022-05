Showtime頻道正播放影集「第一夫人(The First Lady)」。第一季選的是歐巴瑪總統夫人蜜雪兒、福特夫人貝蒂,以及小羅斯福FDR的夫人艾倫諾。演到蜜雪兒的年輕時代不能不提她早逝的父親,一個腳踏實地、勤儉持家,把最好的都給了兒女的芝加哥黑人羅賓森。

羅賓森在女兒嫁給歐巴瑪之前就過世,妻兒最常引用他的口頭禪就是:Use it up. Wear it out. Make it do. Or do without。簡單翻譯就是勸人愛物惜物,東西要用到不能再用為止,千萬別浪費了。這是二戰期間美國的戰爭宣傳委員會的口號,呼籲美國人共體時艱,度過難關。

對比今天的加州 ,有天大的不同。州長紐森 剛宣布加州再度有驚人的稅款盈餘(Tax Surplus),今年高達975億元。這好比拿著布袋去收稅,回家倒出來一算,不得了!多出975億來。紐森送往州議會的下一年度總預算企畫也不過3000億,這筆稅餘之鉅可想而知。

新會計年度始於7月1日,6月15日之前要定案才行。就像進到糖果店的小孩,什麼都買得起,紐森團隊摩拳擦掌要花錢,這是另一種Use it up。紐森打算撥371億元到儲備金(其中230億雨天基金)。加州稅賦結構是向富人多課稅,個人所得稅有一半是最有錢的1%加州人貢獻的,但只要經濟變差------像這陣子就是,進帳就會大打折扣。

有學商的朋友花時間去看紐森公布的花錢計畫,想知道自己到底能分到多少錢。結論很失望。因為家有兩部車,州府為貼補汽油漲價,一部車貼補400元,所以他家可領800元:「其它的都看不到。」朋友說,加州規定稅錢有盈餘,一半須用在教育 (K-12按人頭分配2萬2850元,史無前例的高額),剩下可花的錢大約「只剩」500億,很多是「高大尚」的社會福利、環保防旱預 算。

也有較乏人注意的:州府借貸非常多錢來填退休公務員月退俸這個無底洞,今年可還掉34億。7億5千萬元拿來讓人免費搭巴士、火車三個月。27億拿來補貼3月底前申報繳不出房租來,又沒拿到聯邦補助的租客。紐森還宣示庇護婦女墮胎權,撥4千萬經費,澤及外州女子。

應83歲的白人老鄰居之邀到她家聊天,見她餐桌上擺著一張支票 。她無奈說:「這是剛寄來的退稅支票。妳知道加州退我多少嗎? 一塊錢! 」 面對這位聖荷西獨居老婦 ,想到加州的稅款盈餘其實這樣多,令人有著悲哀的感覺。

