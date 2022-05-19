Showtime頻道正播放影集「第一夫人（The First Lady）」。第一季選的是歐巴瑪總統夫人蜜雪兒、福特夫人貝蒂，以及小羅斯福FDR的夫人艾倫諾。演到蜜雪兒的年輕時代不能不提她早逝的父親，一個腳踏實地、勤儉持家，把最好的都給了兒女的芝加哥黑人羅賓森。

羅賓森在女兒嫁給歐巴瑪之前就過世，妻兒最常引用他的口頭禪就是：Use it up. Wear it out. Make it do. Or do without。簡單翻譯就是勸人愛物惜物，東西要用到不能再用為止，千萬別浪費了。這是二戰期間美國的戰爭宣傳委員會的口號，呼籲美國人共體時艱，度過難關。

對比今天的加州 ，有天大的不同。州長紐森 剛宣布加州再度有驚人的稅款盈餘(Tax Surplus），今年高達975億元。這好比拿著布袋去收稅，回家倒出來一算，不得了！多出975億來。紐森送往州議會的下一年度總預算企畫也不過3000億，這筆稅餘之鉅可想而知。

新會計年度始於7月1日，6月15日之前要定案才行。就像進到糖果店的小孩，什麼都買得起，紐森團隊摩拳擦掌要花錢，這是另一種Use it up。紐森打算撥371億元到儲備金（其中230億雨天基金）。加州稅賦結構是向富人多課稅，個人所得稅有一半是最有錢的1%加州人貢獻的，但只要經濟變差------像這陣子就是，進帳就會大打折扣。

有學商的朋友花時間去看紐森公布的花錢計畫，想知道自己到底能分到多少錢。結論很失望。因為家有兩部車，州府為貼補汽油漲價，一部車貼補400元，所以他家可領800元：「其它的都看不到。」朋友說，加州規定稅錢有盈餘，一半須用在教育 （K-12按人頭分配2萬2850元，史無前例的高額），剩下可花的錢大約「只剩」500億，很多是「高大尚」的社會福利、環保防旱預 算。

也有較乏人注意的：州府借貸非常多錢來填退休公務員月退俸這個無底洞，今年可還掉34億。7億5千萬元拿來讓人免費搭巴士、火車三個月。27億拿來補貼3月底前申報繳不出房租來，又沒拿到聯邦補助的租客。紐森還宣示庇護婦女墮胎權，撥4千萬經費，澤及外州女子。

應83歲的白人老鄰居之邀到她家聊天，見她餐桌上擺著一張支票 。她無奈說：「這是剛寄來的退稅支票。妳知道加州退我多少嗎？ 一塊錢！ 」 面對這位聖荷西獨居老婦 ，想到加州的稅款盈餘其實這樣多，令人有著悲哀的感覺。

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