正在競選加州 主計長的南加州蒙特瑞公園市長饒影凡(Yvonne Yiu)最近遇上了煩心事。灣區部分地方的印發選票上，將她的中文名字翻譯成不知所云的「尤尼‧佑」，造成她在選票上出現英文名、中文名、音譯中文名三個名字。饒影凡也不得不日前專門來到舊金山 開記者會，就是為了告訴選民：「這三個名字都是我」。

華人 傳統上對自己名字一向很重視，有「行不改名，坐不改姓」之說。在美華人為生活工作上便利，大都同時也有英文名。但中文名字一直都會保留。華裔政治人物更是希望自己的中文名能出現在選票上，吸引更多華人投票。

現在舊金山很多非華裔的政治人物，都有象模象樣的中文名字。饒影凡那樣本來就是正宗華人，生來就有著一個很傳統的中文名字，選票上卻被歪曲成不倫不類的音譯中文，讓人看了一頭霧水。無論是誰遇到這樣的烏龍事件都會生氣，都應該抗議。

美國的地方選舉事務，都由各縣的選務處負責。據饒影凡說，這次選票中文名烏龍事件中，舊金山和洛杉磯縣印發的選票上，她的中文名字都是正確的。可能是因為她是現任民選官員，南加是她的大本營，本來就對她比較熟悉。舊金山則因為候選人有中文名是普遍現象，工作人員有這方面經驗，不容易出錯。

但是在聖荷西的選票上，饒影凡卻變成了「尤尼‧佑」。說明聖他克拉拉縣選務處的某些工作人員，工作沒有做到位。相關人員應該懂中文，只要很簡單地上網查一下，馬上就可以知道這位「Yvonne Yiu」是誰，絕不至於隨手就翻譯成莫名其妙的「尤尼‧佑」。

饒影凡這次遭遇並非個案。前東灣學區委員、聯合市市議員候選人王耀明也曾遇到這樣的「三個名字都是我」窘境。這種事往小處說是選務處人員工作不夠細緻，往大處說則是對華裔候選人缺乏足夠尊重。

在這方面，舊金山走在加州及全國前面。舊金山政治人物起中文名字，已經成為一種文化。除了市長布里德等少數例外，大部分舊金山官員都有正式中文名，而且都很講究，顯然不是隨便起的。例如「潘正義」，給人以一身浩然正氣之感。「楊馳馬」有一馬當先前程遠大寓意。「博徹思」則一看就顯得很有學問。當然最有名的莫過於從舊金山走出去，現在已貴為副總統的賀錦麗。

舊金山政客這麼熱衷給自己起中文名，原因很簡單：他們需要華人的選票。舊金山華人社區經過百多年的耕耘，華人選民的數量及參政意願，都已發展到任何政客都無法忽視的程度。加州其他地方如果也能像舊金山那樣，華人候選人就不用再無奈地告訴選民「這三個名字都是我」。([email protected])