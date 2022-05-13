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沒有博徹思 金山更安全？

金山人語

罷免博徹思的選舉，開始投票了。

盡管推動罷免者聲稱，博徹思讓金山變得更不安全，但許多分析指出，舊金山治安並沒有因博徹思而比以前更糟。或者說，博徹思之前的城市治安，不比現在更好。博徹思任期，與疫情大流行同時開始，因疫情而加重的犯罪是全美性的，不止金山。

博徹思遭罷免，不是因他違背了承諾，做錯了什麼；而是因在罷免推動者看來，他本來就不該當選。在進步的舊金山，博徹思當選似乎順理成章。但與全美的政治分裂一樣，舊金山進步形象之下，同樣有保守力量暗潮湧動。

「沒有博徹思金山更安全」組織，是罷免操盤者，該組織最大捐助者奧本多夫（William Oberndorf），一人就為罷免運動注入60萬元，而此人也是參議院共和黨領袖的重要金主和智囊。

對舊金山任何層級的共和黨候選人來說，要想在選舉中獲勝是很難的事，而通過發動罷免將民主黨當選人拉下台，似乎要容易很多。選舉投票，有多位候選人，選民帶著期待和預設立場，從中選出一人；罷免投票，目標完全聚焦一人身上，被罷免者受到更集中、更嚴格的審視和檢驗，更易成為「眾矢之的」。

正如政治學者所說，對博徹思的罷免投票，無關其作為地檢長的政績，實際上是選舉失敗的一方想推翻當初選民的選擇，再從新來過。

促成罷免博徹思投票的，還有另外兩方面因素。

就一般情形言，選民將候選人推上去之後，總是期待當選者立即兌現承諾。選舉有如「劃餅充饑」，選前，人們被候選人劃出的「大餅」吸引，但對大餅的製作少有興趣和耐心。因此，選舉一過，就期待大餅馬上做好，任何延遲，都可能引來失望和不滿，因此也都可能轉化為罷免選票上的YES！

就特殊情形言，博徹思競選時表示，要讓舊金山司法更公平，減少過分監禁，解決獄滿為患問題，對因毒品、精神疾病等原因初犯的人給予適當治療，減少種族不公平執法。研究指出，這些措施，的確可從根本上減少犯罪，幫助誤入歧途者重返社會，但所有這些措施，也都需要較長時間才能顯現成效。然而，對於遭受治安不靖困擾的金山選民來說，他們需要政策立竿見影，需要馬上看到犯罪減少，馬上體驗到安全改善。但事實並非也不可能如此。

投票罷免，是選民的權利，但若罷免不是因被罷免者失職或失德，而只是對選舉結果不滿，這對被罷免者並不公平，他理應有足夠任期試行他的政策主張；同樣，對當時投了支持票的選民，既不公平，也不尊重。

([email protected])

罷免 投票 舊金山

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