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金山人語／得寵的大麻 失落的大蒜

金山人語

灣區有兩個招牌活動，名氣都很大，吸引眾多遊客光顧。一個是每年4月20日的舊金山大麻日。另一個是夏季南灣吉爾洛大蒜節。大麻與大蒜，中文僅一字之差，但是這兩個活動今年處境待遇大為不同。

疫情停辦兩年之後，舊金山大麻日今年恢復，最近風風火火登場。估計有5萬多人湧入現場。其中不乏像前世界拳王泰森這樣的名人，雖然人們是從事後他在飛機上打架的花邊新聞裡才知道他也來過今年舊金山大麻日。今年更是人們第一次可以從現場商販那裡直接買到含有合法大麻成分煙燻食品和其他大麻製品。

「這樣的事情只有在美國才有可能發生」，很多華人朋友看到這麼多人聚在公共場所，以合法的名義狂呼大麻場面，由衷發出感嘆。

大麻日過後僅兩天，舊金山市長布里德和舊金山大麻辦公室4月22日宣布，舊金山獲得加州州長商業與經濟發展辦公室提供450萬元資金，用以支持大麻股權贈款計畫，以支持股權申請人在舊金山展開大麻業務。當局表示，這筆資金將提供更多人士進入大麻行業的機會。

相對大麻日剛熱鬧舉行，大麻產業又獲政府金援的好光景，灣區另一端的吉爾洛大蒜節就沒這麼幸運，處境慘淡。大蒜節董事會日前宣布，受疫情及高額保險費用影響，今年大蒜節被取消。「可預見的將來」也不會再恢復。

消息對當地大蒜業者以及所有大蒜節粉絲，無異當頭棒喝。自從1979年創辦以來，吉爾洛大蒜節聲名遠揚，為這個南灣小城贏來「世界大蒜之都」美譽。還記得多年前剛來美國時第一次去小鎮觀光，導遊極力推薦當地特產的大蒜冰激淋，一再強調「別的地方吃不到」。

遺憾的是，曾經風光一時的吉爾洛大蒜節2019年時曾發生大規模槍擊案，造成3人死亡17人受傷。槍擊案令大蒜節受到沉重打擊，加上疫情影響，更一撅不振。2020年停辦，2021年也只有很小規模活動。

正當今年疫情緩解，大蒜節粉絲滿懷希望之際，主辦單位表示，今年市府要求提供1000萬元保險費，他們無法承受，被迫無限期取消這項活動。

對比之下不難看出，大麻日受到這般寵愛，原因就在於大麻合法化之後巨大市場帶來的經濟效益，令政府和私人都想分一杯羹，競相投資。前文提到的泰森，這次來舊金山就是為了推銷他自己的大麻產品。

雖然目前在聯邦法律層面上大麻仍屬非法，仍有灰色地帶，但是美國大麻全面合法化相信只是時間問題。看中大麻市場的人都想贏在起跑線，對大麻產業投資只會越來越多。

吉爾洛大蒜節雖然不一定能帶來巨大經濟利益，但也是地方文化品牌，有獨特價值。這樣的社區草根活動，民眾喜聞樂見，更應該獲得政府投入扶持。希望加州及地方政府在大力投資大麻產業同時，也能撥出一部分錢來扶持吉爾洛大蒜節，讓這個小城每年都能飄揚大蒜的氣息。

([email protected])

大麻合法化 舊金山 疫情

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