我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#16：停火還殺人的敘利亞戰術與傭兵疑雲？

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

全美最幸福城市？看看就好

周喆

2022年全美最幸福城市排行榜新鮮出爐，排名榜首是東灣佛利蒙市。這已經是佛利蒙至少第二次獲得這項榮譽。消息傳出，反應最快的是當地市府官員，率先在社群媒體上爭相轉發，興奮之情溢於言表。這完全可以理解，因為這項排名可以作為他們的政績而引以為榮。但是普通居民感覺是否也和官員一樣，就比較難說。

這項全美最幸福城市排名，由個人理財網站WalletHub評出，權威性見仁見智。他們對全美總共182個城市進行對比。評判標準包括憂鬱症罹患率、分居離婚率、平均收入增長、每日休閒時數等。

看了這些評判標準，第一感覺就是：這項排行榜是AI軟體評出的，而不是活生生的人評出的。應該說，在很多方面佛利蒙確實稱得上宜居城市。但是她是否就一定是全美最幸福城市？ 對這樣的排名，我們最好做法就是：看看就好，不必過於認真。

WalletHub的全美最幸福城市評選，之所以讓人感到不接地氣，最大問題在於評選標準過於空洞，有點不食人間煙火的感覺。舉例來說，當前灣區居民最關心的議題，應該是治安、物價、住房、環境與交通等。但是這些議題似乎沒有被列入排行榜考量。

以治安為例，與灣區其他城市相比，佛利蒙治安相對還不錯。但近年也呈現很多問題。從年初某商場多家華人商家一夜之間被砸門爆竊，華人市議員黃潔宜經營的餐廳也四度遭竊，再到最近華人光天化日之下在Costco停車場被搶，都是治安惡化的例證。這些罪案受害人會不會覺得自己生活在全美最幸福城市，恐怕要打個問號。

這次的全美最幸福城市排行榜上，灣區的舊金山名列第三，聖荷西第四，更顯出問題。舊金山向來以美麗的風景和多元文化著稱。但是現在這座城市居民正在被居高不下的住房成本、生活開支和犯罪率所困擾。街頭到處可見的遊民露營地，更是已成為舊金山最著名的「景觀」。當你看到滿地都是用過的毒品注射針頭和廢棄物，還會覺得幸福嗎？

美國的歷史不長，建立於1956年的佛利蒙更年輕。與灣區三大城市相比，第四大城市佛利蒙有很多自己的特點。佛利蒙的都市化程度並不高，占地很大但還保留著很多傳統小城鎮風貌。這裡有山有水，環境優美。她也是灣區最多元化的城市，華裔和印裔居民很多。各族裔和諧共處，都把這裡當成自己的家。

這些都是佛利蒙的優點，也是她成功的基礎。希望這座城市的領袖不要被「全美最幸福城市」的虛名蒙住雙眼陶醉其中，而更應該踏踏實實為居民服務，做好自己的工作，帶領佛利蒙走向更美好的明天。

灣區 舊金山 華人

上一則

NBA／詹皇狂轟56分 金州勇士遭洛杉磯湖人逆轉

下一則

「台灣能幫忙」 僑領籲民眾捐款支持烏克蘭

延伸閱讀

烏克蘭首批難民抵灣區 離鄉背井投靠親人

烏克蘭首批難民抵灣區 離鄉背井投靠親人
舊金山市長布里德鼓勵7日起重返辦公室 企業員工兩樣情

舊金山市長布里德鼓勵7日起重返辦公室 企業員工兩樣情
到爾灣旅行 舊金山華裔大學生半途失蹤

到爾灣旅行 舊金山華裔大學生半途失蹤
北加州中國校友會聯合會年會 影后歸亞蕾談電影

北加州中國校友會聯合會年會 影后歸亞蕾談電影
尋找台灣歸屬感 灣區台美人第二代夏令營大爆滿

尋找台灣歸屬感 灣區台美人第二代夏令營大爆滿

熱門新聞

柯小姐（左）購物後要離開時遭搶。（記者李榮/攝影）

北加華人佛利蒙Costco購物 上車後遭搶

2022-02-25 19:27
祁凱立認為，習近平與普亭在權力結構上不同，也因此動手前更需要多方考量。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

烏俄戰事引緊張 祁凱立：兩條件下習近平可能對台動武

2022-02-27 19:54
東灣區佛利蒙獲選為全美最幸福城市。圖為佛利蒙歷史古蹟聖荷西教會。（Getty Images）

東灣佛利蒙 獲選全美最幸福城市

2022-03-03 02:20
加州已售出超過一百萬輛電動車。(Getty Images)

加州售出第100萬輛電動車 買主接獲通知吃驚

2022-02-28 02:00
儘管租金為全美最貴，聖荷西租屋的可負擔性仍高於購屋。（Getty Images）

租屋比買屋更划算 舊金山、聖荷西上榜

2022-02-28 02:00
車商展間空空蕩蕩，選擇很少。（記者熊移山／攝影）

車價暴漲後 車商：恐怕回不去了

2022-03-04 02:17

超人氣

更多 >
謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發

謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發
烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機
影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局
是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑

是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑