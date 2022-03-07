全美最幸福城市？看看就好

2022年全美最幸福城市排行榜新鮮出爐，排名榜首是東灣佛利蒙市。這已經是佛利蒙至少第二次獲得這項榮譽。消息傳出，反應最快的是當地市府官員，率先在社群媒體上爭相轉發，興奮之情溢於言表。這完全可以理解，因為這項排名可以作為他們的政績而引以為榮。但是普通居民感覺是否也和官員一樣，就比較難說。

這項全美最幸福城市排名，由個人理財網站WalletHub評出，權威性見仁見智。他們對全美總共182個城市進行對比。評判標準包括憂鬱症罹患率、分居離婚率、平均收入增長、每日休閒時數等。

看了這些評判標準，第一感覺就是：這項排行榜是AI軟體評出的，而不是活生生的人評出的。應該說，在很多方面佛利蒙確實稱得上宜居城市。但是她是否就一定是全美最幸福城市？ 對這樣的排名，我們最好做法就是：看看就好，不必過於認真。

WalletHub的全美最幸福城市評選，之所以讓人感到不接地氣，最大問題在於評選標準過於空洞，有點不食人間煙火的感覺。舉例來說，當前灣區 居民最關心的議題，應該是治安、物價、住房、環境與交通等。但是這些議題似乎沒有被列入排行榜考量。

以治安為例，與灣區其他城市相比，佛利蒙治安相對還不錯。但近年也呈現很多問題。從年初某商場多家華人 商家一夜之間被砸門爆竊，華人市議員黃潔宜經營的餐廳也四度遭竊，再到最近華人光天化日之下在Costco停車場被搶，都是治安惡化的例證。這些罪案受害人會不會覺得自己生活在全美最幸福城市，恐怕要打個問號。

這次的全美最幸福城市排行榜上，灣區的舊金山 名列第三，聖荷西第四，更顯出問題。舊金山向來以美麗的風景和多元文化著稱。但是現在這座城市居民正在被居高不下的住房成本、生活開支和犯罪率所困擾。街頭到處可見的遊民露營地，更是已成為舊金山最著名的「景觀」。當你看到滿地都是用過的毒品注射針頭和廢棄物，還會覺得幸福嗎？

美國的歷史不長，建立於1956年的佛利蒙更年輕。與灣區三大城市相比，第四大城市佛利蒙有很多自己的特點。佛利蒙的都市化程度並不高，占地很大但還保留著很多傳統小城鎮風貌。這裡有山有水，環境優美。她也是灣區最多元化的城市，華裔和印裔居民很多。各族裔和諧共處，都把這裡當成自己的家。

這些都是佛利蒙的優點，也是她成功的基礎。希望這座城市的領袖不要被「全美最幸福城市」的虛名蒙住雙眼陶醉其中，而更應該踏踏實實為居民服務，做好自己的工作，帶領佛利蒙走向更美好的明天。