紐森遊民新計畫 有何新意

紐森 州長提出整治遊民 和吸毒問題的新計畫，對患嚴重精神健康的遊民和毒品 成癮者，實施「強制護理」。

加州遊民和吸毒問題氾濫多年，已成城市毒瘤，割不掉且愈割愈長。州及地方政府想盡各種辦法，但收效甚微。紐森此次推「護理法庭」 （Care Court）計畫，雖仍以服務為宗旨，但卻展示了新的思考和解決問題的方向，值得期待。

以往州和市府的大部分遊民政策，缺少強制性，服務有餘，但約束不足。政府投入大筆資金和服務，但需要治療者既不領受，也不領情，想來就來想走就走，白白浪費納稅人血汗。

遊民與吸毒問題長期難以根治，不是因官員懶政，而是因在自由進步的意識形態信條束縛下，政策軟弱無力，欠缺強行貫徹的機制，最終半途而廢。

舊金山曾連續多年榮登世界最佳旅遊城市第一名：美麗的自然和人文景觀、集全球各地風味的美食民俗、友善的民風、安全的市區。但現在，金山既不美麗，也不安全友善。

疫前，一對歐洲年輕夫婦帶孩子慕名來訪，想看九曲花街和金山大橋。但走出旅館卻震驚地發現，金山街頭慘不忍睹：到處人類排洩物，空中飄散著臭氣；癮君子四處遊逛，身上掛著針頭，褲子吊在腿上，向行人兜售毒品。此地根本不適合旅遊，更是兒童不宜。

疫前如此，後疫時代的今天更甚。

近年的出走潮，主因是住不起，批高薪科技人湧入推高房價房租，中產家庭難再承受；但遊民和毒品致使環境惡化也是主因之一。街道不再適合兒童玩耍，夜晚出行更不安全，毒品引發搶劫偷盗，加上槍枝汜濫，讓金山不僅不再是旅遊勝地，也不適宜居住和經商。

布里德市長治理遊民，不可謂不用力。建服務中心提供一日三餐、洗衣洗浴、醫療就業等全套服務，甚至頂著批評建注射站，由專業人員幫忙注射毒品，但成效不彰。去年全市新冠死亡257人，但吸毒致死者達712人。

去年底宣布田德隆區進入緊急狀態，旨在繞開法律公文束縛，採行政手段強迫清理聚集區，取締毒品販售，收到一定效果。但緊急狀態手段，難以持續使用。

紐森的遊民新計畫，重在強迫性治療。計畫要求各縣成立專門護理法庭，藉法律命令送精神疾病者和癮君子接受治療，同時提供律師諮詢等全方位生活服務。

權益團體對此立即提出異議，辯稱侵犯了遊民的權益。但是，金山市民安居樂業的公民權益，不是早就被侵犯了嗎？權益與義務是對等的，任何人的自由和權益，都不應以損害他人的自由和權益為前提。

新政來得有些遲，坦率說也未必真能兌現，但至少邁出了對的一步。