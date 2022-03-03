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聯合國譴俄案 中國又棄權：一味施壓 局面更複雜

吃派，聽國情咨文

黃美惠

拜登說他了解通貨膨脹給老百姓帶來的痛苦。他還記得小時候父親不得不離開家找糊口工作，他也來自只要食物漲價，全家就立刻感受得到的環境。他亮出的辦法是要廠商「降低成本，但是不要降低薪資」（Lower your costs, not your wages） 全場民主黨同僚如雷掌聲裡，你卻不能不想到，這不就是中國人講的「既要馬兒跑，又要馬兒不吃草」 嗎？

他講了一段好像川普也說過的 ：自製更多車輛和半導體產品 ，讓美國擁有更多建設和創新。物流更便宜更迅速，製造出更多能讓美國人過好日子的工作機會。不再仰賴外國供應鍊，讓我們回到「美國製造」時代。

同一天，連鎖百貨Target在某些高消費區已時薪24元都請不到人了。

周二拜登發表上任後第一次國情咨文，以俄入侵烏克蘭為開場的一小時演說，談支持烏克蘭擲地有聲，但美國人最盼望的通貨膨脹對策則空洞無料。

理由很簡單，烏克蘭離大家很遠，通貨膨脹離大家很近，根本就天天生活在其中。難怪每個人都能跟總統唱反調。

比如他說疫情打壞全球供應鍊，去年通膨有1/3即導因於汽車銷售。半導體供應無法應付大眾購車需求，售價急遽升高，他的「錦囊妙計」即是降成本但不要降薪資。這策略只是瞎子摸象。誰都知道中國和墨西哥成為美國的製造工廠有其道理，廠家找得到的「降低成本」方法就是降低工資。好日子過完不只因為疫情和海外供應鍊破損，否則就不會房租漲、服務業收費漲、托兒漲、藥價漲、餐館漲，無處不漲。

就在國情咨文幾乎同時，聖荷西最後一家派餅連鎖店Marie Callender's 宣告關門大吉，這是在聖荷西48年歷史的老店了。Marie Callender's 是1997年我初到矽谷第一家造訪的庶民餐廳，就在庫市Stevens Creek大道，生意鼎盛，一整個派只要七、八元。論到「美國製造」，再沒有比它更佳的範例。聽國情咨文時我一邊吃的派卻是桑尼維爾的Marie Callender's 買的，它已是全灣區最後一家，即使一個派漲到20元，也擋不了頹勢。

為什麼Marie Callender's 沒辦法「把餅做大」 ？ Callender本人過世有關係，飲食業競爭加大，沒辦法求新求變也是原因。聖荷西店店長傑洛德1974年就當店長，那時才17歲，他說已花盡力氣要維持，但店租漲，顧客減讓他無以為繼。

從大家熟悉的派餅店即可看出口號和安慰無法解決通膨。疫情打壞了美國人的工作意願，原油上漲更來雪上加霜，在國情咨文結語，拜登高呼「美國現在很強，因為美國人很強」。全場歡聲雷動。但美國人真的強嗎？ 身體上，美國人才剛從Covid的威脅陰影裡勉強走出來; 心理上，美國人看不到去向，前途茫茫。

拜登 疫情 烏克蘭

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