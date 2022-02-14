日前美國政府緊急通知，要求美國公民儘快撤離烏克蘭 。因為在他們看來，俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭，戰爭一觸即發。與此同時，網路消息稱有來自二十多個國家的一萬多名志願者正在趕往烏克蘭。他們的目標只有一個：保衛這個國家。

看到這樣的消息，首先想到的就是西班牙內戰期間著名的國際縱隊。1936年至1939年的西班牙內戰，是很特別的戰爭。最初只是西班牙國內左翼共和派與右翼國民派之間的衝突引發。但其影響遠遠超出這一國，成為現代世界史上重要事件。

西班牙內戰出現了兩個「縱隊」。一個是臭名昭著的「第五縱隊」，現在已成為潛伏敵方內部臥底、顛覆破壞、裡應外合的代名詞。另一個就是來自近二十個國家的志願者組成的「國際縱隊」。

西班牙內戰還催生了海明威的「喪鐘為誰而鳴」和畢卡索 的「格爾尼卡」等傳世名作。海明威和畢卡索都曾是國際縱隊成員。加入國際縱隊的文化名人還包括作家加繆(Albert Camus)、奧維爾(George Orewll)、詩人聶魯達(Pablo Neruda)等。

三十年代是國際共產主義運動蓬勃發展時期。國際縱隊因有部分共產黨背景，現在美國較少為人知。但是當時美國人並沒有隔岸觀火。據統計，西班牙內戰中總共有2800多名美國人加入國際縱隊。他們以那位解放黑奴的偉大總統的名字，驕傲將自己的支隊命名為「林肯營」。

國際縱隊的口號是「為了你我的自由」(Por vuestra libertad y la nuestra)。無論意識形態為何，他們有為解放全世界被壓迫者而戰的信念。

西班牙內戰早已過去，國際縱隊已走入歷史。但是他們的精神延續到今天。我們在那些願意為保衛烏克蘭而戰的一萬多名各國志願者身上，看到了這種精神。

出於媒體人習慣，很想知道這一萬多名志願者是什麼樣的人。他們之中可能不乏冒險家獵奇者，但相信更多是你我一樣的普通人。他們的國籍、文化、政治背景各不相同。以前對他們來說，烏克蘭或只是一個不相關的地理名詞。為甚麼現在他們聚集起來，願意為保衛這個陌生的國家而戰？

與國際縱隊相比，烏克蘭的國際志願者更單純，意識形態色彩更少，更多的是「路見不平，拔刀相助」。他們的訊息就是：「如果你一定要把戰爭強加給別人，如果你唯一能聽懂的語言是武力，我們不介意拿起武器與你『對話』」。

籠罩在戰爭陰影下的烏克蘭是不幸的，但又是幸運的。因為在這個利益至上時代還有人在雞蛋 和石頭之間，選擇與雞蛋站在一起。為了你我的自由，國際縱隊精神不死。