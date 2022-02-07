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從國足到國冰看歸化

周喆

海內外華人體育愛好者這個春節過得不一般。大年初一，中國國家男子足球隊在有「老外」歸化球員助陣之下，在世界盃亞洲預選賽上仍以一比三敗給越南隊，球迷心境跌落谷底。大年初四，北京冬季奧運會開幕式舉行，又令華人朋友情緒高昂重回頂峰。

中國與越南的這場賽事，本來沒有甚麼重要性。賽前中國隊已經出線無望。越南隊更是已連輸七場，一分未得。兩隻已經被淘汰的球隊之間的比賽，只是例行公事。但是比賽恰巧被國際足聯安排在農曆大年初一。中越兩國都過春節，這就注定給這場球帶來不一樣的意義。

國足主教練李霄鵬賽前希望「過年不給全國人民添堵」。但是事與願違。國足遭遇近乎恥辱的完敗。一時間海內外球迷口誅筆伐砲火猛烈，國足更是成為網路段子高手調侃對象。

國足輸球早已不是新聞。中國足球陷入「怎麼搞都上不去，請誰來都沒辦法」的怪圈，完全看不到希望，才是最可怕的。

這一屆國足與之前最大不同，就是首次有外國歸化球員代表中國參賽。管理層啟用歸化球員，動機很單純：「中國足球上不去，那就花點錢，找幾個『老外』來幫我們踢」。儘管這項策略被很多人士批評為「雇用軍」，急功近利違反足球運動規律。

「雇用軍」其實也很單純，用其中一位的話說，「我就是想踢一次世界盃」。參加世界盃的確是每位職業球員的夢想。但是他們來自「足球王國」巴西，足球人才太多了，根本輪不到他們。既然代表本國踢世界盃無望，換個國籍代表中國，還能拿大筆酬金，自然一拍即合。

按計畫，恆大俱樂部與這些歸化球員簽約，付他們薪資，「為國養士」，初衷不錯。但是不巧恆大集團遭遇財務危機，俱樂部發不出薪水。歸化球員紛紛解約回巴西，尤如斷線風箏。這次對日本和越南兩場球賽，只有兩位「雇用軍」從巴西趕來助陣，也算仁至義盡，但是基本上沒有起到作用。

國足的歸化工程無疑失敗了。但並不是中國體育界唯一嘗試。隨著冬奧會揭幕，人們驚訝地發現，中國國家冰球隊的歸化之路早悄悄地已走在前面。中國男子冰球隊25名隊員，歸化球員有15人。中國女子冰球隊23名隊員，歸化球員有13人，均超過半數。

冬奧會上，冰球是唯一有肢體接觸的對抗性項目，歷來最受歡迎。但是在中國，玩冰球的人很少，水平也有限。作為東道主，又不能不參賽。引進歸化球員助陣，就成為必然選擇。

中國冰球隊的「華洋聯軍」在冬奧會上能走多遠，還有待觀察。希望他們比國足表現更好。

足球 越南 世界盃

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