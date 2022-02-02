兩天後，北京冬奧 會就登場了。由於疫情 以及美國與一些歐洲國家的「杯葛」，此次冬奧可能有些冷清。

冬季運動，在中國本來就「冷清」。一方面受場地限制，即使大城市，全年運作、對大眾開放的滑冰場十分少見；另方面冰雪運動成本高，是有錢有閒人的運動，一般民眾目前還少有這個財力和閒情逸致。

盡管如此，中國仍全力爭取主辦，並希望能像當年辦夏季奧運 會一樣，與世界廣結善緣，同時展示國家的強大和崛起。

2008年北京奧運會，開幕式閉幕式的輝煌壯觀、世界領袖風雲集會、各國運動員同場競技…，宏大熱鬧的場面，至今仍歷歷在目。那場盛會，的確給中國形象加分不少。

然而14年後的今天，時殊事異，中國已更發達富有，並自信東升西降，由大國變成了強國，但與美歐的和睦友好卻已不復當年。疫情可控，其他國家的「杯葛」卻讓國人難以釋懷。

美歐發起杯葛，理由是不想幫助不民主的政府打壓人權自由；中國則回擊美歐將體育政治化，看不得別人好，藉機打壓。孰是孰非，歷史會有公論，但美中走到今天地步，雙方都有檢討的必要。

國際體育比賽從來就很政治。歷史上，奧運會的初心就是要各國放下敵意，化干戈為布帛。橄欖枝結成的花環是最初的奧運獎杯，之後成了和平代名詞。現代美中關係，也是從體育開始回暖的，乒乓外交、小球轉動大球，並由美中關係改善進而打破東西方隔絕的壁壘。

問題不在於運動被政治化，而要看怎樣的政治。但無論如何，「杯葛」都不是好辦法，杯葛阻斷了交往，而唯有交往才能化解歧見，培養共識。

在美國宣布杯葛同時，國際大企三星、奧迪、可口可樂和Visa並未停止與北京的合作，為此還招致批評。有批評指，「中國是個例外」，其巨大市場的誘惑讓任何公司都難以抵擋。

不錯，商業有利潤考量，為此可以置其他議題於不顧。但若將視野拉遠，在商言商，也許有更深遠的政治和社會效應。因為唯有接觸，才能保持未來改變的可能，以及重作選擇的機會。

中國四十開放，並非只有經濟發展了、政治層面未變。其實，潛移默化無所不在，這一過程今天仍在漸進中。政府嚴格的多方面管控，就是因應這些變化而生。

不應杯葛，而應擴大參與。通過接觸去影響，通過體育競技促進理念競爭。人們對美好生活的嚮往，對自由的追求，對平等與尊重的期待，是源自本性的需求，是人之為人的共同價值，中國人包括執政黨官員和百姓，最終也會選擇接受。

中國市場或許是例外，但中國人不是例外。