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尋找李田田

 劉玉昕

近日，網上都在談論李田田，尋找李田田。

李田田是誰？

她是生長在湘西鄉村的土家族女孩，90後詩人作家，出版過散文與詩歌集。不過，李田田成為爭議的焦點，不是因她的文學作品，也非始自今日。

師範學院畢業後，李田田返回家鄉湖南土家族自治州桃溪村小學教書。班上孩子，多是留守兒童，或父母離異，她像媽媽一樣照顧他們，教他們知識，帶他們到野外遊玩：

風吹過後／柳樹上掛滿了天南海北的故事／我常常帶著學生／觀察它的葉子／觸摸它的肌膚／看故事從枝頭片片飄落／我不想教孩子課本上的道理／只想帶他們聞聞花香

李田田是好老師，但鄉村環境落後不堪，體制虛偽浮誇，讓她失望。為應付上級頻繁的檢查，老師常要填寫表格資料，學生整天打掃衛生，用抹布擦地板。她氣憤，於2019年在公眾號發文「一群正被毀掉的鄉村孩子」，痛斥形式主義表面工程。

文章引起上級震怒，損害了領導形象，教育局連夜命她進城談話。李田田無奈，雖然「我讀的書，我接受的文化熏陶，使我没法繼續當一個啞巴。」但也只好刪文。

因事件引起全國關注，高層出面說話，李田田最後逃過一劫。但自此之後，她的行蹤被特別關切，外出活動、訪客會友，要事先跟領導報告。

此次李田田再成焦點，源自另一起同是禍從口出的風波：

上海一歷史老師上課時說，南京大屠殺是反人類罪惡，但死亡30萬人的說法缺乏史料依據，可能比這多，也可能比這少，應採科學態度研究證實。視頻被學生發到網上，立即引起軒然大波，授課老師被辱罵「枉為國人」，馬上遭開除。

身負前科的李田田，面對此事「沒法讓自己當啞巴」。她站了出來，聲援被開除者，譴責告密學生。我「認為她的講課沒有絲毫問題，有問題的是她的學生、開除她的學校、官方的報導、以及沉默的知識分子。」

言論一出，立刻惹禍上身。她預感不妙，上網求救，說教育局、公安局和醫院的人登門威脅，以精神有問題為由，要她住院治療，否則將被開除和逮捕。「我已被逼得走投無路，向社會求助，如果我死了，那就是一屍兩命吧！」

來自她本人的最後消息是：「陳老師，我是李田田，我被永順公安局強行關進精神病院了…，想辦法救我！」

從此，再沒人聽到李田田的聲音，也沒人知道她到底在哪裡，她懷有身孕，此時身體可好？

人們在找尋李田田，傳誦著她的詩句，有人還把她的詩譜成曲呤唱：

孩子八歲還不能說話／她在烏雲裡尋找雷霆／有一天，她在我手心寫下她的名字／全世界都該變成啞巴

教育局 公安

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