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中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

鑽石、成噸的鑽石

那福忠

地球上稀少、堅硬、閃爍的鑽石，以克拉 (200 毫克) 為計算單位，莫不看成是貴重的寶石。如果有人說你站著的腳下有數不盡的鑽石，你一定會問這天方夜譚是誰說的？這不是天方夜譚，說這話的是地質學家、科學家。那有多少鑽石埋在地下呢？有一千萬億噸，不是克拉、不是公斤、是噸，是 1 後面加 15 個 0 那麼多噸。假設都能挖出來，平均分給地球 80 億的每一個人，你我都可以分到 12 萬 5 千噸，那時候除了吃的，穿的、用的、住的房子裡外，就都是金剛鑽做的，買賣也提高到噸，克拉就此消失。

科學家的估算，大量的鑽石約藏在地下 100 哩，目前人類挖到最深的紀錄是 7 哩，沒有到過那麼深的地下，怎麼發現有鑽石、又怎麼知道在 100 哩呢？原來科學家用的是地震時候震波的傳導來判斷的。大家都知道、甚至經歷過地震，地動山搖的場面極為嚇人，這是地面的震動，地震會產生三種震波，主要、次要、地面，主震波簡稱 P 波，次震波又稱第二震簡稱 S 波，先在地下震動，傳到地面我們才有感覺。

P 波的傳動像毛毛蟲，朝一個方向把身體擠在一起，再從前頭放鬆讓身體向前移動，也就是以前後壓縮、縱波的方式傳遞。S 波又稱為剪力波，不同於 P 波的振動，會以上下或左右方向震動，橫波方式傳遞。P 波移動的最快，S 波的速度較慢，P 波在堅硬岩石移動很快、在液體中就慢下來，而 S 波同樣在堅硬岩石移動得快，但在液體中不能傳遞，這也是 P 波可以穿過地心的外核，在地球另一面反射出一個陰影帶，S 波就停留在外核的邊緣，因為外核是液體。

我們知道地球的構造有最底層的內核，以及外面的外核，包在外核的是地幔，再上一層就是我們居住的地殼。丹麥地質學家 Inge Lehmann 在 1936 年發現內核是固體，而外核則是溶化金屬的液體，所以 S 波穿不過去。地震的時候我們感覺到的是地殼的震動，P 波與 S 波的地下移動的速度與方向，給科學家帶來很多資訊，像是經過哪些不同的介質，而透過這些信息，讓科學家發現了大量的鑽石。

科學家發現，當震波上傳到地幔的上層，也就是地殼的下層，速度明顯加快。前面說過地震波的移動速度，與所經過的介質密度有關係，密度越高、越堅硬，傳動的越快。地幔的上層多為橄欖岩，是一種橄欖綠色可做為寶石的堅硬岩石，但科學家認為即使最緊密堅硬的橄欖岩，也不會讓震波傳遞的這麼快，其中一定另有文章。於是用各種堅硬的岩石、礦石、以及岩石的組合，實驗震波的速度，看看能不能與經過地幔的震波對應，結果發現了一種介質，就是鑽石。不是幾塊鑽石，是大量蘊藏在堅硬石礦中的鑽石。

MIT、哈佛、柏克萊加州大學，加上別的學術機構，以地震引發的地下音波速度，發現鑽石是藏在地下古陸核 (Craton) 的岩石，古陸核是大陸地殼長期穩定的結構，形狀有如倒過來的山脈，躺在地球的地殼板塊中央，最深可到 200 哩，研究人員估計在古陸核的底層，岩石的結構中約有 1-2% 的鑽石。依這這個比例推到全球古陸核的體積，估算出共有 1,000 萬億噸的鑽石。MIT 的 Ulrich Faul 教授說，我們從各種角度研究所有的可能性，這是僅有的一個合理解釋。他是研究的主持人之一。

鑽石所以能加速震波的傳動，是因為很硬，鑽石由碳原子組成，每一個碳原子又共價鍵另外 4 個碳原子，成為地球上最堅硬的元素，用來鑽石頭、骨頭，或磨別的鑽石。鑽石的形成是經地下幾千度的高溫，與地面五萬倍的壓力合成的。地下礦藏這麼多鑽石，是學者根據地震資料估算出來的，而實際的研究，由火山噴出來的岩漿，或分析高硬度橄欖岩的成分，鑽石含量都小於 1%。要開鑿全部一千萬億噸的鑽石，有人說要用 3% 的鑽石做工具，才能把這 1% 的鑽石開鑿出來。

還想著 12 萬噸？先緩一緩，克拉還是很值錢的。以人類現在的技術，開採地下一百哩深的礦石，絕無可能。姑且不說需多少代價，地下的高溫與高壓，任何工具與機械都無法運作，更不要說人了。但鑽石是永恆的，閃閃的亮光不會消退，藏在我們腳下也不會消失，住在鑽石豪也許是享受，儲藏在腳下讓我們永遠憧憬，未嘗不是另一境界。

鑽石是永遠的，想起了 1971 年第六部、也是 Sean Connery 連續第六部的 007。Diamonds Are Forever。

地震 高溫 加州大學

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