加州輕刑化走到了拐點?

加州 偷盜搶劫犯罪，近年明顯增加。近一個月，小偷小搶行為更升級成有組織、大規模的團夥劫掠行動，從灣區蔓延全州，民眾心驚，警察束手。南北加州，尤其搶劫犯罪重災區的華人社區，再次發出推翻47號法案的呼聲。

目前的砸車搶劫，到底多大程度上歸咎於47號提案，並無具體數據和研究支持，但直覺經驗告訴人們，今日犯罪猖獗，確實與加州過去二十餘年間「輕刑化」的進程是一致的。

人們多用激進左派形容藍色加州，其實，相較其他州，加州一直奉行雷根時代的「重典主義」。「三振出局法」，最早出現在德州，加州1994年在共和黨州長威爾遜（Pete Wilson）當政時通過，前後共20多個州及柯林頓時代聯邦政府通過類似立法，但加州執行得最嚴格、最徹底。

或許因為如此，至上世紀90年代，加州犯罪率大降，但其結果，監獄 人滿為患，政府財力吃緊，更拖累了整個經濟，不僅加州，全美情形大致如此。尤其是，囚犯中，非、西裔比例遠遠於其人口比例，司法不公和種族歧視問題，亦引起人們關切和質疑。

物極必反。隨著監獄超負荷，上世紀末「輕刑化」呼聲響起，當時一些極端的三振法案例也促使民意轉向。有人偷高爾夫球桿，或搶兒童手中的一塊匹薩餅，因有兩次前科，便被判監25年。以新法代舊法，彌補三振法缺憾，逐漸成為主導民意。

47號法案之前，2011年通過的州議會AB109法案，要求將州監獄中非高危重罪犯轉到地方，由縣監獄負責監督假釋，已是輕刑化的一步。

2014年，名為「社區與學校安全法」的第47號公投 案獲60%選民支持通過。依該法，非暴力財產犯罪不超過950元，可按輕罪處罰，除非有前科。該法還規定，過往案件可要求依新法重審重判。

其實，47號法案後，2016年通過的57號公投案，也對輕刑化起了重要作用。57號提案擴大了非暴力重罪犯假釋和減刑機會，依此法而提前離開監獄走上街頭的罪犯，不比47號提案少。

所以，街頭商店搶劫偷竊犯罪增加，不獨因47號提案，而是整個輕刑化過程的結果。今天需要的，也不止是推翻47號提案或降低950元重罪標準那麼簡單，擬立新的法律，以應對變化了的現實，勢在必行。

減輕監獄和政府負擔固然重要，民眾商家的安全更重要。矯枉可能會過正，過正了就只能再矯枉，歷史本就是在左右搖擺中匍匐前行的。只是，是否到了可以用新法取代47號提案，最後要由民意決定。