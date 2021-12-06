正當快閃集體搶劫案件頻傳，灣區 治安形勢日益嚴峻之際，上個月底屋崙 又傳來不幸消息。11月24日在屋崙市中心14街搶劫事件中，電視台保安、退休亞裔 員警西田(Kevin Nishita)被槍擊中，並於27日不治身亡。事件也再度引發對第一線媒體工作人員安全的關注。

媒體報導，11月22日晚上11時左右，屋崙市中心Prime 356精品店遭搶劫。兩天後，KRON電視台記者24日中午來到現場，在商店外拍攝報導。過程中遭到搶劫。報導沒有詳細說明搶劫者是誰，被搶劫對象又是誰。

從當時情況估計，這應該是偶發事件，被搶劫對象很可能就是正在拍攝的電視台記者。眾所周知，電視台記者使用的專業攝影器材價格昂貴，容易成為搶劫目標。之前也曾有過記者採訪時遭搶劫的報導。西田正是為了保護在現場採訪的記者而在近距離遭到槍擊，以身殉職。

有一張現場照片顯示，多人圍著中槍後躺在地上的西田，並有報導說他當時仍有呼吸，意識清醒。當時看到後還覺得寬慰。沒想到幾天後就傳來他因槍傷不治而過世的消息，令人悲痛。

另一張西田生前照片顯示，他是典型的亞裔大叔外貌。不知道他有沒有家人，有幾個小孩。如果沒有這一次意外，他也很可能與許多同事一樣平安度過這一生。身為退休員警，他可能以前也經歷過各種場面，都全身而退。

但是這一次卻沒有過去。11月22日他出發去現場時，可能也覺得只是一次普通出勤，並沒有意識到這是他最後一次執行任務。他是屋崙市今年第126位因暴力事件而死亡的受害者。

西田死後，他生前雇主「明星保護保全公司」在一份聲明中說；「他贏得了他的同行和他所服務的社區的尊重和欽佩」。這應該算是很高的評價，但是仍不足以代表我們媒體人對西田的感謝和敬意。

現在正處和平年代，以致我們於常常忘記媒體人員，尤其是第一線記者，其實是高風險職業。西田為保護記者安全而付出自己生命代價。他用生命履行了他的職責。他為我們媒體人而死。灣區乃至全國所有媒體從業人員，都應該向西田致敬，對他說一聲：「謝謝，請一路走好」。

灣區治安江河日下，已是不爭事實。當負責報導治安新聞的記者，和負責保護記者的保安都不安全的時候，沒有人是安全的。

屋崙警察局和屋崙犯罪制止者組織已經向舉報者提供7500元懸賞，尋求線索幫助逮捕參與殺害西田的個人或團夥。希望警方能儘快將兇犯繩之以法，還西田一個公道。