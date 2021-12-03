美國人的「恐中」心理，因何而來

保守派智庫「雷根基金會」四年前的民調 顯示，認俄羅斯為美國國安最大威脅的受訪者佔30%，排第一，中國佔21%，列第二。

但該基金會日前公布的最新民調，中俄易位，高達52%的人認中國是美國的「頭號」敵人 ，比四年前增一倍半。視俄羅斯為頭號敵人的降為14%，北韓12%。

民意如流水，民調本來就有一定傾向性，因此無需過多解讀。而對沉浸在「東升」驕傲和喜悅中的中國人來說，這也只是西風落葉中的「幾隻碰壁蒼蠅翁翁叫」而已，不足掛齒。

但美國民心若此，生活在美國的華人不能不擔心和警惕。

所謂國安威脅，不獨指軍事，也涉及經濟、政治和人權。那麼，短短四年，何以視中國為大敵的美國人倍增？

中國的強盛，無疑是美國人改變對中印象的主因。經濟體量的壯大、工業與科技的飛速進步，讓許多美國人相信，中國馬上就要奪走世界第一，往日的榮耀將不復存在。

但這只是事情的一面。正如落後貧窮未必就會挨打一樣，富有先進未必就一定惹人嫌，一定成為其他富有國家的敵人。且大家都知道，中美GDP雖接近，但中國人均GDP尚未達到世界平均水準，更僅為美國六分之一。中美實力尚有相當差距。

不是中國的發展，而是伴隨發展而來的強勢政策才讓美國人不安。一帶一路，填海造島，在南海台海的強硬姿態，在科技及知識產權方面的違規行為，在在引起美國人疑心，以為中國別有所圖。

經濟及科技、軍事對峙，更因兩國政治的漸行漸遠而加劇。西方過去數十年幫助中國，並非沒有「私心」。但他們的希望落空了，經改不僅沒有促成政改，反而讓既有體制更形強大。中國龐大的市場，讓人不捨放棄，但政治不透明、不確定與不可預測，及人權等價值觀上的道不同，讓美歐在與中國打交道時常常進退失據。西方近年對中國的態度，反映了他們的懊惱和挫折感。

在美國人心中，中國威脅，確切說是指中國政治制度的威脅。

此外，中國自上而下旺盛的民族主義情緒，也製造出不加掩飾的「威脅」氣氛。東升西降、時與勢在我一方的世界大勢分析，戰狼外交與美帝衰亡的輿論導向，以及淹沒網路的民間仇美狂潮，無不讓美國人感到，威脅就在眼前。當然，還有新冠大流行的推波助瀾。

此刻的中國，不會太在乎美國人的感受。但視中國為敵的美國人，會把恐懼和敵意轉到在美亞裔 身上，疫情 以來人們已深有感受。但疫情結束有時，仇亞情緒不會輕易消退。亞裔及華裔反對仇恨、在美中對峙的夾縫中維護自己的權益和安全，將是一場持久戰。