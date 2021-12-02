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美國首例Omicron 舊金山華裔醫師邱華彥定序

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

同是天涯除籍人

黃美惠

友人從台北防疫旅館用Line打電話聊起自舊金山飛回台灣的經過，緊湊不輸電影007。

兩年不見，桃園機場空蕩蕩，他最後的動作是吐出5cc口水交出去，終於獲貼「 檢疫」二字，得以召計程車直奔台北。出發前司機還要求他平舉雙手，整個人呈「大」 字 ，然後朝他猛噴消毒水，連腳底都得噴。

機場到台北或新北市索價一千台幣(約30多美元)，聽說政府已補貼四、五百元。朋友問司機難道不怕染疫嗎？ 「 事情總要有人做嘛」，司機說朋友是當天他第二個客人，機場像他這樣跑台北/ 新北的計程車有五、六百輛呢！

迢遙回鄉路還沒完。到達防疫旅館按規定不得走正門，得自行拉著行李從側門進入，展開14天隔離。旅館窗外無風景，但打開房門把第一餐鹹稀飯、時蔬、白煮蛋拿進來享用時，好滋味讓人感覺回到台灣。防疫旅館頗搶手，有人日花1萬餘台幣住捷運站旁，也有人只用2800住到深坑的旅店，朋友超前部署，在蛋黃區訂到日租4500的旅館，算是滿意。

登機前檢測PCR很費事，台灣要求列明驗出結果的日期，但美國的檢測往往只列採檢日。資訊不夠通達可能得花250美金在機場檢測，甚至被打回票，更改機票和旅館安排都傷腦筋。

長榮和華航都因疫情減班，朋友搭的UA每周有六班且價錢便宜400元，加以乘客少而座位寬鬆，雖機上餐點不合胃口也就不必在乎。全機全程緊戴口罩，他從空姐手中接過熱三明治時知道台灣已經近了。

他慶幸自己加入一個交流疫中回台經驗的群組，從衛福部要求、手機sim卡準備、防疫旅館訂房確認和PCR都先列印，眉角都抓到，才能在每一步都怕有差池之下安扺台灣。

機場發給「抗原自我測試」包，並叮嚀兩周防疫尾聲仍要測PCR，離開旅館還要七天自主隔離。三星期的各種不方便，換得見到久違的老母親，朋友說一切都值得。

他怕被除籍，驚險到只差兩、三天，進關時蓋章顯示他沒有離台逾兩年，健保和年金都如星星月亮按軌道運轉，心中大石頭總算放下。

超級厲害的Omicorn變種恰在他上機前一天傳出，他慶幸免掉更多可能的麻煩。也歎台灣僑民恐怕有不少「同是天涯除籍人」 。

除籍後健保、年金、投票等權益受影響，地價稅的自用住宅優惠將被取消，不適用千分之二的自用住宅優惠，須改按一般用地，稅率從千分之十起跳。

內政部戶政司認為每個人無法回台的原因難以判定，各國疫情也不同，因此仍照規定，滿兩年未入境，戶籍就會被遷出。朋友說，如何應對，僑胞要各憑本事了。

旅館 防疫 機場

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