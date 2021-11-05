提高罷免的門檻 勢在必行

州長罷免 案已塵埃落定，但對加州來說，罷免風潮似乎正方興未艾。

明年初，舊金山將有教委罷免、地檢長罷免等投票 ；南加洛杉磯縣罷免地檢長的簽名連署雖暫告失敗，但背後推動者誓言捲土重來，如若成功，一場罷免投票也勢在必行。

輕而易舉就可以推動一場罷免選舉，誘使一些在選舉中失意的選民或團體及其背後勢力，動輒就發起連署，致使勞民傷財的罷免選舉，近年蔚然成風。

但是，回頭看剛過去的州長罷免，此風實不可長。

此次選舉，反罷免票高達62%，這也就是紐森 的得票率和支持度。紐森2018年參選州長時，得票率也恰好是62%。而且參加罷免投票的選民，比三年前選舉多出近350萬人，投票率高達58%，選民熱情甚至勝過大選年。

高投票率及紐森高支持度，不意味著紐森的工作無懈可擊，但卻表明了，大多數選民並不認可罷免支持者強加給紐森的罪過：居家避疫、關閉餐館學校、犯罪猖獗、遊民失控，等等。加州抗疫紐森有功，其他問題確實有，但非州長失職所致；假使換共和黨來做，情形未必更好，恐怕更糟。選民對紐森仍有信心，希望他完成任期。

所以，這是多此一舉的選舉，壓根兒就不必要。但由於法律不完備，發動罷免門檻太低，致使多數人的意願被少數人綁架，被迫拖入罷免投票。政學各界目前開始檢討罷免法弊端，實有必要。

一個候選人，因政見獲多數選民認同而當選，就應有機會做滿任期，將政見付諸實施，以回報選民。若當選者假公濟私違背操守，當然可以罷免，但若只是履行承諾，推行被選民接受的政綱，則不應成罷免的理由。否則，任何當選者，都可能遭不同意其政見、未投票給他的選民發動罷免攻勢；作為監督手段，罷免將因此演變成政治惡鬥，淪落為少部分人因落敗而發洩內心不滿的藉口和工具。

這不是民主制度下「罷免」的本意，而是對其扭曲和濫用。相對於當選者需獲得多數選民支持才能上位，罷免連署只需少數人甚至極少數人簽名就可成立，這固然反映了對少數人的尊重，但不應因此成為少數人綁架和推翻多數人意志的「法律暗道」。

此次選舉，浪費了納稅人4億5000萬元血汗錢。疫情之後百業待舉，這些錢，若用於公校午餐，或可負擔房建設、低收入健保、遊民安置等，可以解決很多當務之急。

罷免的鬧劇，該適可而止了。提高罷免門檻，讓當選人能夠全心全意投入政務，兌現承諾，讓多數選民的意志得以貫徹落實，本質上，也是在捍衛民主制度應有的莊重和尊嚴。