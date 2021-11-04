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我不窮，但老了住不起矽谷

黃美惠

聖荷西信使報前兩天談灣區退休不起的鬱悶，第一個例子就是位張姓人士，又說他退休後想回台灣去住，引起矽谷台灣人的注意。

這專題是周日頭版頭條，第一句開頭就是Peter Chang的名字。網路版標題更逗：I'm going to have to move away—and I'm actually wealthy (我必須搬離開此地—但我其實還蠻有錢的呢)  。

信使報公布所屬報團和「 矽谷聯合發展協會(Joint Venture Silicon Valley)」委託專人作的調查，9月下旬五天用網路問阿拉米達、康曲柯士達、舊金山、聖馬刁、聖他克拉拉五縣的1610個註冊選民，以英文、中文、西語和越語進行。

問到灣區是否退休後宜居之地 ，半數人說不是，26%說只是普通。回答說是好地方的僅19%，答說非常好的只有5%。

張先生只有50歲，他在舊金山和屋崙都投資物業，擁有Lafayette好區自住的房子。但他退休後就住不起灣區了，必須回故鄉台灣養老。

不少台灣來的移民也對號入座，思考以前也想、但Covid流行以來更加縈繞的心事：我該不該搬回台灣去？

矽谷患了退休的「 老人病 」。主要兩點：住不起、病不起。房價太高，獨棟屋中間價都得150萬元，每年房屋稅近2萬美元，這錢足夠在台灣租一年的公寓。

「病不起」不只看病太花錢，還包括英文不夠好衍生出來的孤獨無依感。不少上年紀的僑胞都因為家庭醫師自己退休了，找不到新的家醫。大家忘了，醫生也會老的，嬰兒潮和照顧自己數十年的熟悉醫師一起變老，轉身四望，難有替代。朋友10月就預約某一專科醫，竟然排到明年元月才看得到病，要不要隨你。有鄰居歡天喜地說找到一位中壯年的新家醫，「 他一年只有9月才開放遞補一點點新病人，真高興我擠進去了。」

最近特別想回鄉是通貨膨脹太嚴重，睜開眼所有事物都漲大價。通膨一般2%，如今已4%。以前覺得疫情控制後就天下太平，但太平尚未到就已天下太貴。原因是政府應付疫情發了很多救濟金， 大家有錢買東西原本是刺激經濟的好事，但供不應求就推高了售價。大家不敢上班，即使緩解後人工還是缺，找不到員工，企業只好調高薪酬，也導致通膨。疫情又帶來進出口遲滯，貨物短缺當然價格提高。

住不起 、病不起之外，還加上買不起。不少老人家一星期的盼望是和兒女吃吃小館子，加菜親人聚餐，如今付很多錢都吃不到真心喜歡的。

年輕時口袋沒錢，能買根烤玉米啃啃就很快樂。到老如果還要精算才能度日，可一點都不浪漫。灣區雖然藍天綠地令人羨，但老朋友接二連三搬走，你可要有心理準備。

台灣 退休 灣區

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