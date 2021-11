我不窮，但老了住不起矽谷

聖荷西信使報前兩天談灣區 人退休 不起的鬱悶,第一個例子就是位張姓人士,又說他退休後想回台灣 去住,引起矽谷台灣人的注意。

這專題是周日頭版頭條,第一句開頭就是Peter Chang的名字。網路版標題更逗:I'm going to have to move away—and I'm actually wealthy (我必須搬離開此地—但我其實還蠻有錢的呢) 。

信使報公布所屬報團和「 矽谷聯合發展協會(Joint Venture Silicon Valley)」委託專人作的調查,9月下旬五天用網路問阿拉米達、康曲柯士達、舊金山、聖馬刁、聖他克拉拉五縣的1610個註冊選民,以英文、中文、西語和越語進行。

問到灣區是否退休後宜居之地 ,半數人說不是,26%說只是普通。回答說是好地方的僅19%,答說非常好的只有5%。

張先生只有50歲,他在舊金山和屋崙都投資物業,擁有Lafayette好區自住的房子。但他退休後就住不起灣區了,必須回故鄉台灣養老。

不少台灣來的移民也對號入座,思考以前也想、但Covid流行以來更加縈繞的心事:我該不該搬回台灣去?

矽谷患了退休的「 老人病 」。主要兩點:住不起、病不起。房價太高,獨棟屋中間價都得150萬元,每年房屋稅近2萬美元,這錢足夠在台灣租一年的公寓。

「病不起」不只看病太花錢,還包括英文不夠好衍生出來的孤獨無依感。不少上年紀的僑胞都因為家庭醫師自己退休了,找不到新的家醫。大家忘了,醫生也會老的,嬰兒潮和照顧自己數十年的熟悉醫師一起變老,轉身四望,難有替代。朋友10月就預約某一專科醫,竟然排到明年元月才看得到病,要不要隨你。有鄰居歡天喜地說找到一位中壯年的新家醫,「 他一年只有9月才開放遞補一點點新病人,真高興我擠進去了。」

最近特別想回鄉是通貨膨脹太嚴重,睜開眼所有事物都漲大價。通膨一般2%,如今已4%。以前覺得疫情控制後就天下太平,但太平尚未到就已天下太貴。原因是政府應付疫情發了很多救濟金, 大家有錢買東西原本是刺激經濟的好事,但供不應求就推高了售價。大家不敢上班,即使緩解後人工還是缺,找不到員工,企業只好調高薪酬,也導致通膨。疫情又帶來進出口遲滯,貨物短缺當然價格提高。

住不起 、病不起之外,還加上買不起。不少老人家一星期的盼望是和兒女吃吃小館子,加菜親人聚餐,如今付很多錢都吃不到真心喜歡的。

年輕時口袋沒錢,能買根烤玉米啃啃就很快樂。到老如果還要精算才能度日,可一點都不浪漫。灣區雖然藍天綠地令人羨,但老朋友接二連三搬走,你可要有心理準備。