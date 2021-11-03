AI不必再裝進黑盒子了

簡稱人工智慧（人工智能）的AI ，給人的感覺像是躲在暗處的幫手，或者像一個法力無邊的黑盒子，替我們排難解惑，告訴我們什麼我們就聽從，因為AI解決問題的複雜流程，遠超過一般人的理解，更複雜的甚至連創製的人也無法解釋，比如AI下一盤圍棋是怎麼贏的就是例子。這是因為我們不斷的讓電腦學習，來累積知識、增長智慧，只是電腦的智慧每增長一分，就似乎距離我們越遠一分，直到電腦把自己關進黑盒子。

黑盒子沒有什麼不好，至少把事情變得簡單了，黑盒子說什麼我們就做什麼，不必思考、也無從思考，直到AI從實驗室移植轉到日常生活，申請學校、貸款 、升級加薪，甚至更敏感的醫療、財務、司法，偏差的傾向漸漸浮現，像是較貧困地區的郵遞區號，可能成為貸款的負面因素，司法的裁決，也被懷疑對族群有偏頗傾向，這些屢被專家與媒體揭發，大家明知卻無能為力，因為不知道黑盒子是怎麼決定的。

Duke大學電腦教授Cynthia Rudin，15年來追逐的目標只有一個，就是要洞視AI黑盒子。她發展了「可解釋的」(Interpretable)機器學習模型，讓人類看得懂AI的運作，從中找出演算的偏差，加以匡正，打破長久以來AI不可解釋的概念，讓AI透明不再裝在黑盒子，因獲「AI促進協會」(AAAI)一百萬美元的「松鼠AI獎」(SquirrelAIAward)，表彰她對人類福祉的貢獻。

百萬美元獎金的科學獎，除了諾貝爾獎 ，僅有圖靈(A.M.Turing)電腦科學獎，松鼠獎相當AI的諾貝爾，由AAAI與中國「松鼠AI學習」機構聯合成立的獎項，今年是第二年。敘獎委員會主席、也是AAAI前會長Yolanda Gil說，Rudin教授的創舉強化了AI高風險領域的透明度，她的勇氣捕捉了爭議性的問題，她並呼籲研究的關鍵挑戰，在讓AI負責任的、不違背倫理的使用。

大家為什麼熱衷AI？簡單的說，AI可以把經常重複要做、但需要評估與決擇的工作，自動化的取得一致性的結果，節省人力與時間。要達到這個效果，就要設計一套「機器學習模型」，所謂模型可以說是一組電腦碼，經過訓練之後可以辨識特定的類型與模式。訓練的方法是用資料輸入到一個演算法，藉演算從資料學習，累積推斷的能力，這就是所謂的機器學習。一旦模型訓練完成，就可以對前所未見的資料進行推斷或預測。

上面解釋的有些繞口，舉一個大家熟悉的決策樹(Decision Tree)為例，邏輯明確易懂，成為AI機器學習的愛用的演算法。Rudin教授指出，決策樹在分隔連續性資料有盲點，以醫院系統為例，年齡在決策樹的某一點需要分枝，但年齡要在幾歲分隔才不影響最後結果的一致性，如果在某一點又要分隔血壓與體重，而最底層的樹葉又代表治療方法，那問題就更會嚴重而敏感了。事實上教授也的確為許多醫療AI解決了不少問題。

COMPAS是一個判斷嫌犯再犯傾向的AI工具，用做保釋的依據，被ProPublica調查新聞網質疑有種族偏向，經Rudin教授團隊簡單的設計透明模型，很快就找到原因，而精確度準確度與原系統相同。多年來Rudin教授在高敏感的領域，證實了透明的設計不會損失運算的精確度，包括司法的刑事裁決、醫學影像的醫療決定、輸電網維護方式的選擇、以及財務借貸的決策，一次次的改變了AI不能自我解釋的想法。

什麼是黑盒子的機器學習模型，Rudin教授的解釋是過於複雜，致人類無法瞭解，或使用專屬的客製運算，致外人無從知悉內在運作。另外，黑盒子模型很難偵錯，在醫事資料上更為明顯，黑盒子模型也經常從錯的理由導引出對的答案。

「可解釋的」透明機器學習模型，除了讓人類能夠瞭解，一個重點是不必然創造或加強可信度，相反的，可能加強不信任度，讓產生的結果由人來決定是否可信，而不是讓人直接相信產生的信果，這與傳統AI有很大的概念差異，等於用人的經驗再核對一次AI的智慧。

Rudin教授也同時呼籲，一般可以統計等方法解決的問題，未必要用AI的複雜方式去解決，但對高度敏感的問題，務必要用可解釋的透明設計，讓結果更準確的容易判斷。

AI的發展不會中斷，使用也只會越來越多，而黑盒子的偏差造成傷害也勢必增多，Cynthia Rudin教授多年的努力，讓AI不必再裝進黑盒子，為人類福祉發揮正向能量，獲獎最高榮譽，實至名歸。