臉書改名 查克柏格就可翻身？

查克柏格 28日親口說，要將臉書 改名，名為「Meta」(Metaverse的簡稱，譯作「元宇宙」，或「超越宇宙」)；臉書的股票代號12月1日也改為MVRS。臉書改名，引起廣泛迴響，紛紛猜測改名的用意。基本上，討論有兩個重點，一是說改名為了閃避臉書不斷受到的批評，二是說改名與查克柏格提出的設立一個網上虛擬平台有關。

筆者認為，「閃避」之說難以成立，因為改名之後，臉書和查克柏格仍要面對現有的批評，包括臉書壟斷、損害青少年身心健康、隱私和假新聞等問題。這些批評不會因改名而消失，只要臉書一日不能化解這些批評，無論公司改什麼名稱，都無法迴避。

筆者倒覺得，查克柏格提出要打造的虛擬世界平台更值得注意，因為由VR(虛擬現實)和AR(增廣實境)兩種技術打造出來的虛擬世界，應是「數位時代」的未來發展方向。

查克柏格的「遠見」是，利用這VR和AR兩種技術，為臉書打造一個終極的虛擬世界平台，讓用戶可進入這個虛擬世界，並在這世界中，自行或與朋友一起，完成工作、娛樂和消費的所有事情。

最近兩三年，影象的虛擬化愈來愈流行，查克柏格所說的虛擬世界，可讓用戶化身為「阿凡達」，在虛擬世界中做出現實世界中做不了的動作和事情；現在網上不少訊息，不少都虛擬化，例如NBA的比賽，所有球員都一一變成阿凡達，為比賽增添新鮮感，並不比現實世界的比賽遜色。

網上的虛擬世界，或者可用科幻小說 去解釋。人類的寫實小說至少已有三百年，但並不防礙人們喜歡科幻小說；科幻小說的人物、場景和情節，都是虛構出來的。但為什麼人們喜歡看虛擬和不真實的故事？這是人們有破除和超越現實的需求。

試問，數十年來的科技革命中，從桌面電腦到手機，從實用應用程式到現在各種各樣的軟件APPs；在文字、語音和影象之後，數位時代的下一步可向什麼方向發展？將人、事和情景虛擬化，應該就是下一發展方向。

臉書改名Meta，可說是正式走向虛擬世界的宣言。但有一點必須指出的是，臉書日後的虛擬平台能否成功、能否吸引新生代用戶、以及能否創造巨大廣告收入，都與臉書必須面對現有的所有批評無關。這些批評都無法迴避。

五年來，查克柏格已因臉書受到的批評，而被聲討，被人要求下台。但他一直控制董事會，保住了董事會主席和CEO之職。雖然他現在將臉書改名，只要他化解不了批評，仍然會被人要求下台。