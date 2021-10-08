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專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

再為楊安澤叫好

劉玉昕

楊安澤宣布退出民主黨，自組第三黨「前進黨」（Forward Party）。在他看來，兩黨制正在衰敗，已經演變成兩極制，撕裂社會和民心，占人口多數的中間選民的利益被忽略。「前進黨」就是要為中間選民發聲。

美國約六成的選民承認自己是中間選民，不過，自認屬中間選民，並不排除他們仍傾向於某一政黨，只是不完全贊同其主張而已。換言之，口頭上的中間選民，未必認可走中間道路的第三黨。要想在傳統上由兩大黨控制的政治舞台上爭取立足之地，絕非易事。

但是，楊安澤創立第三黨，無論對其個人的志向理想，還是對華裔參與政治，以及對校正美國目前的政治極端化與社會撕裂，都有積極意義。

楊安澤自小就很不安分、很不循規蹈矩。但媽媽的教誨一直引領他前行：「當有能力幫助別人的時候，你應該盡量去幫，這樣可以守護你的好運。」法學院畢業後，創業成功小有成就，但楊安澤沒有繼續擴大生意累積財富，而是創辦非營利組織，幫更多的人尤其是窮困地區的人找工作。

之後，角逐總統候選人提名、參選紐約市長，從全美轉戰地方，也是因初心難改。現在自組政黨，弘揚理念，可說是個人志向的合乎邏輯的選擇，平台轉換了，目標依舊是追求社會的改變。

美國華人參政，走過從無到有從小到大的歷程，這其中，每張選票、每個參選的華裔，都起了積土成山、前仆後繼的作用。楊安澤參選總統時，幾乎沒有人（包括華人）認真看待，但他穩健機智的表現，加上獨特的政見，征服了媒體和觀眾，身邊逐漸聚集一大批各族裔支持者。兩次參選，功敗垂成，但他陽光健康、正面向上的形象，改變了主流對華裔的刻板印象：我們可以當醫師工程師，也可以登上選舉辯論台和午夜脫口秀。

如今創建政黨，無疑為下一代更多人參政開闢了新平台，在組織和理論準備上，將華人問政推上新台階。

今天的美國，從廟堂到鄉野，在利益與成見驅使下嚴重撕裂和兩極化，兩黨勢不兩立，兩黨內左右勢力亦水火不容。政客討好選民，語不驚人死不休，但喧囂過後人們發現，社會資源和能量被對立兩極的爭吵所虛耗。今日政治亟需中庸之道，以便為真實問題尋找真實可行的方案。

實現這一目標，「第三黨」的存在是必要的，或許最後不會釀成風暴，但它具有醒示和召喚意義：人們向左右兩極走得太遠了，需要妥協讓步，並非只有紅與藍，中間道路是可能的。

因此，雖對第三黨不看好，仍為楊安澤叫好！

楊安澤 美國 華人

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