有人說現在的美國是就業 天堂，因為從來沒有過這麼多的職位等著填補，共有 1,100 萬個空缺，人力短缺這麼嚴重，讓人首先想到的就是失業問題，至少可就此解決一大部分。話雖不錯，卻出現了相反現象，有 840 萬人反而沒有工作 ，或者說不去工作。除了想工作但找不到的傳統失業，很大一部分是不願工作、不想工作，成為疫情 下的經濟型態。像服務業與零售業要跟人接觸，增加染疫危險，就寧可辭去工作，有的接獲政府多種紓困補助，可暫時維持生計不必工作。

在疫情震盪下的經濟，除了很多從實體改變到線上，也給大家時間思考，每天繁忙的通勤上下班、做同樣的工作，一線兩地的生活在昂貴的城市，是否值得。被迫離職的人就暫時不去找新工作，而幸運能居家工作的人，絕大多數不願恢復疫情前的工作型態，如雇主要求寧可辭職。更有居家在線上同時為不同雇主工作，轉換異地、甚至跨國工作，也不必搬家。居家工作在疫後是否繼續或部分繼續，勢將影響雇主對營型態的重新思考。

今年 8 月有 23 萬人重返職場，卻較 Bloomberg 預期的 73 萬人少了 50 萬。旅遊業與娛樂業平平，但餐飲業仍有 560 萬人無法工作，或因餐廳歇業、或改為外帶，大幅度裁減人力。並非所有的人都恐懼疫情，U.S.Census Bureau 另有因恐懼疫情不去工作的統計，從 2020 年 7 月 4 日到 2021 年 8 月 31 日，人數最多是去年 7 月的 620 萬，然後一直下降到今年 8 月初的 250 萬人，再升到 8 月 30 日的 320 萬人。

Census Bureau 的許多數據，證實了目前的情況是供應問題，不是需求衰退，據 Federal Reserve 的 Beige Book，工作人力的需求仍持續增強，但廣泛的勞力短缺，限制了就業、並阻礙了經濟活動。又有經濟學者認為整體人力需求仍維持強勁，Delta 僅是人力市場復甦的臨時挫折。High Frequency Economics 首席經濟學家 Rubeela Farooqi 則認為變種病毒可能糾纏到九月，要看對健康狀況與學校開學的效果，這對勞動的供需兩面都有影響。

說起來疫情還是主要關鍵，餐飲業受創最重，一家速食店的招牌吸引了不少人，「我們短缺人手，請給盡了全力能來為你服務的人一些耐心。」一家 Burger King 在商標牌子的下面寫著「我們走了，抱歉造成大家不便」，這家店 9 名員工全數離職。有電台主播也說政府給大家更多的救助，甚至高過基本工資的正常工作，這些救助讓人不去工作，誰還願意工作？「沒有人願意工作」的耳語與標語，從今年 4 月就隨處傳遞。

Atlantic 雜誌報導，不僅低薪的人盯著門看，今年 4 月就有 70 萬專業與商業服務的白領階級，對工作現況不滿、對未來渺茫，而辭去工作。在專業領域，每 10 個人就有 4 個人想離開目前的職位。這篇報導說，放棄、或離職，在一生中可能不是一件光彩的事，因為象徵悲觀、懶惰、缺乏自信，但在勞動經濟意義正好相反，代表在工作群中對未來樂觀，渴望做新的嘗試，並有自信的去跳船，不但不會淹水，而且能跳到更好更富裕的船上。

一些雇主歸咎於政府的紓困與失業救助過於慷慨，減低了就業意願，這一說法，經濟學者仍在辯論。有的州提前停發失業救助，與未停發的州相較，就業情況幾乎相同，說明救助並未阻礙就業。有的學者認為，即使紓困等救助讓人延緩重返職場，這也是一件好事，因為可以多一點時間從弱勢的就業市場，找到更合適的工作，而從長計議我們需要更好的平衡，大家才能發揮專長。九月份許多救助結束，預計或有 100 萬人重返職場。

疫情確實改變了大家對工作的看法，重新思考工作的意義，以及怎麼樣的運用時間，這一思考對零售與服務業的工作者，格外凸顯，人僅活一次，為什麼要拘束在一個既無使命與影響、待遇與福利又微薄的工作環境？所以不是不要工作，是要一個有質量、有品質的工作，疫情之後結束，更需要有工作能力的人來主導經濟復甦，他們有選擇工作類別、薪資、工作時間、福利的優勢。

要這許多潛能發揮出來，恐怕要等到疫情告一段落，也就是把病毒消滅，或者是與病毒共存。