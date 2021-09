八月二十六日,是美國 的 Women's Equality Day,是繼 1920 年通過第 19 憲法修正案男女平等投票後,於 1971 年正式成立的紀念日,當然意義不僅在投票,在工作的任用、報酬上也力求平等。發展至今,各領域都出現很多傑出的女性,性別的間距大為縮小,但不容諱言仍些許存在,marie daire 雜誌就列出 23 項不平之鳴,像女性居家用品就較男性用品貴,同工不同酬是傳統現象,女性在政府任職過少,女性在媒體、科技業是少數弱勢.....。

八月二十六日這一天,美國太空總署 NASA 也紀念一位女性,Katherine Johnson,這位在早年太空發展做過重大貢獻的天才數學家,從 1953 到 1986 連續服務 33 年,歷經水星 (Mercury)、阿波羅 (Apollo) 登月、太空梭 (Space Shuttle) 計畫。在電腦不夠精確的年代,她能精確的手算飛行的路徑,有了大型電腦以後,她照樣施展數學長才,核對電腦的結果,大家用開拓者、貢獻、非凡、執著,表達對她的信服與尊敬,NASA 的軟體驗證與確認中心就以她命名。

1961 年,繼蘇聯太空人 升空之後,美國的 Alan Shepard 在這位女數學家手算路徑之下,安全飛進太空 15 分鐘,成為美國第一名太空人。次年 John Glenn 繞地球飛行,對電腦計算的路徑不放心,要求這位女數學家再算一次,核對無誤才放心升空,成為第一名環繞地球的太空人。以後參與登月計畫團隊,計算登月火箭發射的時間與地點,完成 Apollo 11 人類登月壯舉,並繼續各種計算工作。她有一個稱號,Human Computer,她就是電腦。

Katherine Johnson,出生在 1918 年 8 月 26 日,今年正好是 103 歲,她兩年前以 101 歲高齡辭世。更特別的,她不僅是一位女性,也是一位非裔女性,以她數學的天賦與無懼的勇氣,突破當時對女性、特別是有色人種的歧視與不平等對待,而成為以白種男性為主的 NASA 成員。所以 NASA 紀念 Women's Equality Day,是特殊的回憶。

如果看過 2017 年影片 Hidden Figures,對這位傳奇數學家會有戲劇化的認識。Katherine 最先在 NASA 前身 NACA 計算部門工作,部門全是非裔女性,為工程部門以手工做複雜的數學計算,以後因為優異調到工程部門。但工程部門是白人區,上洗手間、吃飯都必須回到非裔區,來回路程要走半小時,以後併入 NASA 種族隔離才消除,所以影片有主管打掉洗手間「只准白人」牌子的鏡頭。

Mercury 計畫繞地球飛行,太空人 John Glenn 起飛之前說要「那個女孩」,意指要 Katherine 重新核算飛行路徑,並說沒她我不飛,主管立刻叫人去找她,告訴她這次任務由她決定。當時 NASA 已經使用 IBM 7090 電腦系列,除了計算飛行路徑,還即時監控飛行位置與狀態,但 John Glenn 仍要 Katherine 核對這個「新電子計算」的結果,核對無誤之後起飛,完成 4 小時三繞地球的創舉。這也是影片戲劇化的一幕。

John Glenn 無疑是影片的重頭戲,討論飛行路徑的場面尤其讓人印象深刻。Katherine 面對著一群白襯衫黑領帶的白人工程師,解釋她在黑板上畫的飛行軌跡與數學公式,一名工程師提出問題,她看了一下黑板,然後跑回辦公室翻書,似乎看到了什麼,又跑回黑板登梯子修改,提出問題的工程師看了就點說「這就是了」,影片畫面是她解釋「歐拉」(Euler) 方法。但從這一小段影片,我們似乎看到 Katherine 散發出光芒。

Katherine 經常與學生們對話,特別是對女性與非裔的學生,除了述說她自己的經驗,同時鼓勵他們學習 STEM (Science、Technology、Engineering、Mathematics)。她一次在 NASA 開拓者與傳奇 STEM 會議上說,我們將永遠與 STEM 同在,有些事情會從公眾視線消失,但總會有科學、工程、與技術留下來,而且永遠、永遠是數學。

Katherine 以她數學的天賦,好學不倦與勇敢無懼的執著,打破當時對女性與種族的雙重歧視,對 NASA 有開拓的貢獻。2015 年,獲 Obama 總統頒贈平民最高榮譽的 Presidential Medal of Freedom,同獲頒贈的有影片製作人 Steven Spielberg、小提琴家 Itzhak Perlman,以及追贈已故的第一位非裔女性國會議員 Shirley Chisholm。Obama 說,這些人豐富了我們的生活,幫助了定義我們做為美國人的共同經歷。

NASA 在一篇感謝辭裡這樣寫著:NASA would not be what it is if not for you, Mrs. Johnson.