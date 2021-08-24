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金山人語／紐森麻煩了 民主黨麻煩更大

邱鴻安

23日的新聞說，蘋果iPhone 13的發布會可能於9月14日舉行，剛好與罷免紐森的選舉撞日，沙加緬度蜂報的政情八卦消息說，紐森團隊擔心，新iPhone發布會影響投票，正設法要蘋果改期。其實，新iPhone發布會否影響投票難以確定，就算有影響，也不一定對紐森不利。但無論如何，事情正好反映紐森誠惶誠恐，這次選舉真的麻煩大了。 

538網站的最新綜合民調顯示，目前48.8%的加州選民反對罷免紐森，47.6%支持罷免他，兩者相差只1.2%，紐森十分危險。原來沒有可能的選舉，已變得越來越可能。 

這次的州長罷免選舉，設計得十分怪異。9月14日的選票，有兩個問題，第一個先問：是否罷免紐森？並規定若有過半數選票(50.1%)贊成罷免，紐森就會被罷免。第二個問題是：如果紐森被罷免，代替者是誰？怪異的是，紐森要拿到過半數票，才能逃過劫數，但代替者卻不管得票多少，只要是在所有參選人之中得票最多，就可當選。 

這樣設計讓共和黨人大有機會當選。加州是個深藍州，民主黨選民占46%，共和黨選民只占24%，兩黨選民人數的巨大差距，使共和黨難有勝選的可能。 

按照規定，加州明年才舉行州長選舉，但共和黨認為，今年他們勝選的機會比2022年大，所以要趁這次世紀大疫，攻破民主黨壟斷州府的勢力。其實，紐森政績不算差，但不少加州人不喜歡他，除了他知法犯法、到納巴米其林三星餐館參加派對的醜聞，在他治下，加州努力抗疫，是全美第一個實施居家避疫的州、以及最先推行強制口罩令的州。 

口罩、社交距離、餐館和職場關閉，把加州人弄得滿腔怒火；更何況，南北加州遊民充斥(總共16萬)，房價和租金不斷攀升，生活費和稅收全美最高，一切一切，正好拿紐森來發洩。 

目前，在46名參選人之中，領先的是共和黨的電台節目主持人艾德(Larry Elder)，538網站的綜合民調顯示，他以19.3%領先其他45人。 

如果紐森得票不過半，被罷免了，共和黨的艾德就大有可能接任州長。如果真是這樣，那麼全國民主黨的麻煩就更大，因為加州參議員范士丹已88歲，隨時可能退休；一旦共和黨州長上台，就可選出接替人選。目前參院兩黨票數50:50，范士丹的接替者若變為共和黨，民主黨在參院就只有49票。 

民主黨準備在國會通過拜登最重要的3.5兆元開支案，因為只有50票，所以要用「預算和解秩序」，加上副總統賀錦麗的一票，才能湊夠所需的51票。紐森一旦下台，民主黨的如意算盤就會落空。

紐森 加州 共和黨

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