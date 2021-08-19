金山人語／是誰摘光人家門前的桃子？

平常散步所經的一個鄰居，前院一棵桃樹結實纍纍，因為桃子太多太重，枝枒都已垂下。

但昨天經過嚇一大跳，因為整樹桃子都已拔光，只餘綠葉。白人屋主恰好開車回家，她說：「不知是誰來全摘光了，一個都不剩。」

她語氣平和，但氣死我這路人，為她不平，後來一對散步的印度 夫妻走過，也議論紛紛。主人說那天一早她只採下約十顆桃子，之後上街購物，沒想到回家發現桃子全沒了，事情發生在大白天。

又談起她後院種了40株番茄，也是一個都沒有吃到，就被松鼠全數吃光。那是她先生春天種的，後來先生查出癌症，一個月就走了，死在初夏。原來她是新寡。

我心中有一股悲傷湧上，丈夫來不及吃到番茄，路人又偷走她滿樹桃子 ! 她說路過者拔三兩個去吃她不在意。但全樹清光，令人傻眼。

法令規定，果樹如蔓出邊線，鄰居或路人可以摘取，但桃樹確實在物業內，沒理由拔個精光。

這是矽谷 一個印度裔和華裔居民為多的鄰里，從散步和進出的族群即可明白看出。20多年來從未撞見白人住戶沿街摘人家的水果，倒是數年前曾遠遠看到有身穿白汗衫的華人 （亞裔？）路過別人門前的石榴，摘很多兜在汗衫胸前離去，幾分鐘後又來第二次，又採滿兜。

鄰里通訊亦看過幾次，有人自栽柿子或柑橘或李子採下放紙箱裡，置路邊給緊鄰分享，結果立刻被整箱取走。

說給矽谷好友聽，她說有傳一群老中婦人結伴到州大校園去採銀杏，有人還爬上樹去，不小心跌下來，聽說想要告大學當局呢？

東岸的老同事說到有中國移民進到別人家中挖竹筍被禁止，還大聲抗議說並沒有立牌說明呀。

這些事情令人說不出的沉重，很怕摘光桃子的會是不了解美國社區文化的華人移民。不少人把老爸老媽接來，平常老人自行走動散心，看樹上果子沒人照料，心疼浪費搬回家去不無可能。

但話說回來，發現家人回家帶回大量從別人前院採來的果子，理當機會教育，告訴家人不該不告而取。

矽谷是種族多元、文化多元之處，相關討論都不談族裔背景，有朋友問，我們對號入座會不會反應過度？白人或其它族裔沒指名道姓，咱應不卑不亢才對。

對這種想法有兩個思考方向。第一，你曾在全是白人或者全無老中的場合聽過人家到底如何背後說我們嗎？很可能沒有這種機會吧。第二，將心比心，如果你辛苦澆水灌溉的果子一夕之間全進了路人甲乙丙的布袋，你能不生氣嗎？