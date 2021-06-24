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金山人語／長壽是昂貴的事

黃美惠

前幾年市府要求居民，門前大樹倒了要重新補上，植樹專家建議大家種日本楓樹並推薦某公司，好多戶都花數百元種樹。唯獨一白人鄰居自己去找了棵不知名的樹種在草地上，倒也速速長大，綠葉成蔭。這幾天燥熱，那樹讓他西曬的屋子降下3度都不止，且樹苗只花15元。

我二人欣賞那樹，聽中午矽谷的風吹過樹葉沙沙作響。鄰居告訴我他媽媽數日前於老人院過世，死於清晨，在世一百歲。

媽媽在世上只剩一個朋友，90歲。原本是四位9旬以上老人，過去以一兩個月走一人的速度凋落，媽媽最年長終也離去。近兩年她已不認得三個兒子。他用brutal形容媽媽最後的歲月。

安寧護士有經驗，預告老人會在三、四天之內過世。其中有他大哥的生日，媽恰是在大哥生日那天走的，鄰居決定第二天再告訴哥哥。哥哥住較遠，為送別母親已跑過兩趟，他要讓老哥哥好好過個生日。這小小的用心令人感動。

街樹會死，死了再種，這條如今住滿華人和印度人的街道也歷經變化，對街五棟屋都死過人，人生到處只是借住。這是生命的常態。

但鄰居百歲母親的死還是帶來些思考：

一，記得十多年前，鄰居的父母賣掉巴洛阿圖獨立屋，得款99萬。那時已覺是天價，足供二老安享餘年，加上社安金，兩老住進老人公寓，一房一廳，專人打掃，供餐，每天像在度假。老先生先走，老太多活許多年，房間變小，最終是全天需人照料的一張床。每天要400美元，幸有兒子理財，由老人的積蓄和收入支出，安全下莊。

巴洛阿圖的獨棟屋如不賣，如今值三、四百萬。至於社安金，一般月領一兩千元。社安金在人生最後階段，每月只夠住四天安寧病房。

新冠疫情稍有平復，除物價波動之外，至少四成美國人對能不能如原計畫退休，焦慮很深。統計顯示，2019年，65歲的美國家庭的退休儲蓄中間數是6萬5千元。當然，有401k等加持，好好操盤又幸運遇上像美國這十多年的牛市，會有助益。

不小心活到百歲又能較有尊嚴地走，巴洛阿圖有房子是關鍵。但多少人有此條件？長壽是昂貴的事。

二，老人院是大多數人的最後一站。有沒有想到，那些最後照顧爸媽的人是你的貴人？鄰居說，爸死後，他問老人院主任是否願意參加告別式，對方頗激動，因為「在此服務十年，只四個人開口邀請過我。」家屬都以為員工只是捧個飯碗，按表操課，沒想過人家是你父母跟前最後的身影，如果你認為她只是工作，又何必談感情？

我原本只是和鄰居聊他的樹，不小心就聊出生死大問題 。

美國 社安金 退休

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