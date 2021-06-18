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金山人語／捅破了誰的窗戶紙？

劉玉昕

近來，「捅破窗戶紙」成了時髦的網上用語。

復旦大學歷史地理學教授葛劍雄，日前在一場講座中表示，中國共產黨的領導，是歷史的選擇，也是人民的選擇，反對黨的領導，就是歷史虛無主義。葛想以此證明，黨的領導具有不可懷疑的「政治合法性」。

此言立即引來批評，而葛劍雄在辯解中繼續維護自己的觀點。他認為，與任何時段的歷史研究一樣，「當代的歷史（研究）自然是為了肯定執政黨的政治合法性。」近代史是政治，不是學術。他提醒「天真的讀書人不要以為近代史是學術，可以自由討論。」學術無禁區，但（政治）宣傳有紀律。對於有人指斥他善變、失節和無恥，他說，「我只是將這層紙捅破了」而已，沒什麼大驚小怪的。

諸多批評中，作家楊爭光格外犀利，他明言要「捅一下葛先生的紙窗戶」，譏諷葛「與時俱進」，如牆頭草，始終和時代的脈搏一起跳動，「做兩種學問寫兩手文章」。

到底誰捅破了誰的紙窗戶，姑且不論，但此一爭議有助人們認清以下事實。

其一，歷史研究，已徹底淪為政治的奴婢。葛先生學問學品，學界自有公議，但他的自我辯護倒是十分誠懇：歷史研究不是學術而是政治，不是以事實為依據、以真相為標的，而只是一種工具，為某一特定的理論為辯護和論證。

由此就不難理解，對於文革的定性何以翻來覆去，忽而十年浩劫，忽而十年艱辛探索，一切端看政治需要而定。同樣，還有「改革前30年後30年一致」的說法，都不是從事實中得出結論，而是從既定理論出發解釋事實。

其二，學者喪失獨立性，影響更惡劣。葛劍雄被認為是知名學者，著作等身。同時，他又是全國政協委員，政協大會上可以大聲批評政府執政失誤，斥責官員貪腐和不作為，提出一些能引來叫好的提案，博得民眾好感，被譽為「葛大砲」。這些，都增添了他的迷惑性和欺騙性，對權勢小罵大幫忙，卻敗壞了學人應有的風骨和獨立精神，也敗壞了整個社會風氣。

其三，歷史巨輪之下，個人雖然只是一粒塵沙，但並非只有被無情輾壓的命運。塵沙捲起的風暴，可以推波助瀾，加速巨輪前進，儘管前面就是懸崖也在所不惜；但風暴也可阻撓巨輪的滾動，讓它慢下來，或者改變方向。每個人都被時代裹挾其中，即是無奈，但也不是全然無辜。

葛先生和楊先生要捅破的窗戶紙，其實是同一回事，即戮破真相，就此言，這場可能馬上就被消音的討論，仍有著歷史的意義。

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