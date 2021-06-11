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金山人語／撤資警察 只會令治安更糟

劉玉昕

非裔佛洛伊德遭警察壓頸致死事件發生後，全美要求「撤資警察」（defund the police）的呼聲不絕於耳。除族裔權益組織外，一些進步派民選官員和參選人也將縮減警察預算、增加特定族群或人群的服務，列入施政或競選綱領。

撤資警察不是新話題。近年，每當有警察被質疑過度使用武力時，就有撤資的聲音出現。但是，在族群關係、警民關係緊張對峙的情形下，情緒的宣洩常常取代了對事實的理性分析，以致於為特定的「政治議程」所利用。

不能因個別員警的行為，就一竿子打翻一船人，認為所有警察都是壞人，不值得用納稅人的錢來資助。撤資警察對絕大多數克盡職守、有時需冒生命危險保護民眾安全的警員，是不公平的。與不能因一個人的行為就認為其整個族裔都如此，是一樣的道理。

每起罪案發生，背後都有復雜的原因，家庭、教育、經濟狀況、精神健康及社區環境等等。撤資警察的支持者主張，為從根源上解決犯罪問題，政府應加大對弱勢家庭與社區的資助和支援，這是完全合理的籲求，治標更須治本。但要求以減削警察經費來到這一目的，似乎警察本身是犯罪的原因之一，只要減少警察，或像極端人士要求的那樣取消警察，社會就安寧了。這是對所有警察的羞辱。

灣區華人的經驗正好相反。當屋崙預算吃緊取消巡警時，華埠治安馬上變差，而當巡警重新上崗，治安立見好轉。一壞一好，大家都感受得到。

全國的情形也是如此。過去一年，隨地方政府在「撤資」壓力下縮減警局預算，犯罪率便大幅飆升。去年全年，全美謀殺案上升25%，大城市上升更達33%。佛洛伊德案發生的明尼阿波利斯市，800萬元警局預算被轉為他用，結果該市謀殺案今年頭三個月同比上升46%。

個別警察可能會背離職守，警察訓練與執法規範亟須改進，但從根本言，警察不是麻煩製造者，而是社會安全維護者。在治安普遍變壞的情況下，不但不能削減警察經費，而應在預算許可下，增加經費，以便培養新人加強培訓。犯罪率居高不下，除家庭、教育等因素外，槍枝、幫派、毒品更是主因。而所有這些問題的解決，都需要警察的參與執行。這就是為什麼，當市長布里德提出增加預算，用於警察學校和員警加班費支出時，金山華埠社區全力相挺。

撤資警察，非但不會減少犯罪，只會讓罪犯有機可乘。更有甚者，它將嚴重挫傷警員士氣，破壞警察和社區間的信任，加深對立情緒，讓治安更糟。

警察 預算 華埠

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