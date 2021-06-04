金山人語／躺平主義，一場自我啟蒙？

中國 正準備慶祝建黨百年，網上忽然冒出「躺平」一詞，網民蜂擁而上跟風躺下。剎那間，躺平主義、躺平哲學、躺平詩派…，目不暇給。這與新時代主旋律，極不和諧。

習主席2017年新年賀詞時，號召年輕人「擼起袖子加油幹」，現在，長征還未達目的地，卻有人要離隊開小差了。

體制內學者趕緊喊話。清華教授批這是極其不負責的態度，讓父母失望，年輕人本該去競爭，實現向上的流動。官方輿論亦一片譴責聲，斥躺平可恥，是毒雞湯。有媒體嘲諷：「聲稱要躺平的年輕人，總是在黎明被自己設的鬧鐘叫醒。」有媒體霸道宣示，「任命可以，躺平不行。」

躺平風據說起於名為「躺平大師」的200字短文「躺平即是正義」：「兩年多沒有工作了，都在玩，沒覺得哪裡不對，壓力主要來自身邊人互相對比後尋找的定位和長輩的傳統觀念，…人大可不必如此。…既然這片土地從沒真實存在過高舉人主體性的思潮，那我自己製造給自己，躺平就是我的智者運動，只有躺平，人才是萬物的尺度。」

如果說這是躺平宣言，顯然，躺平並非不負責任的逃避，亦非道德沉淪，而是以不合作方式，拒絕和反抗強加於頭上的期待，不管這期待來自家庭還是體制。這背後，是作為個體的獨立的人，對自我存在的意義與價值的探尋。

當下社會物欲橫流，年輕人壓力山大，住房、教育 、醫療早成三座大山，而父輩期待、同輩攀比、職場競爭，更讓他們喘不過氣來。996（早9晚9每周6天）、007（零時至零時每周7天）、內捲、喪文化等，讓許多人無奈地認了自己的韭菜命，任鐮刀宰割。

但躺平主義告訴年輕人，大可不必如此，可以不買房不買車、不結婚不生娃甚至不消費，過最簡生活，拒絕成為他人賺錢機器和被剝削的奴隸。

我不做韭菜，鐮刀奈我何？

然躺平者並非要在渾渾噩噩中度日，躺下，是為了思考。像古哲那樣，住進山洞思考「邏各斯」，探索萬事萬物背後的普世道理。物欲讓靈性失色，人成了消費機器；鐵桶般的系統桎梏使人變成GDP紅利。躺平，就是為找回人作為人的尊嚴、價值和主體性。我不是誰的紅利，我是人；人是萬物的尺度。

所以，躺平不是頹廢、嬉皮。評論家長平說，躺平主義是權利和個人身分意識的覺醒。當人發現自己不是公民，而是屁民，甚至連屁民也不是，而是屌絲，再後來發現連屌絲也不是，只是韭菜，於是他們選擇躺平。

就此言，躺平是自我啟蒙。今日之躺平，是為明日之真正的站起。