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金山人語／韓祖平的精彩人生

周喆

多年前從舊書店淘到一套莫札特鋼琴協奏曲全集，Brilliant唱片公司出版。鋼琴獨奏是Derek Han，中文名字是韓祖平。買回來後聽過幾張，沒有多留意。幾天前整理物品看到這套光碟，忽然想要Google一下這位美國華裔鋼琴家的訊息。

不知是否巧合，上網後發現剛剛在一周前，韓祖平4月8日在佛羅里達家裡病逝，享年63歲。死因是感染新冠病毒。

韓祖平1957年出生於俄亥俄州哥倫布市一個華人家庭，和莫札特一樣從小顯示過人音樂天才。9歲獲俄亥俄鋼琴比賽特別獎，14歲進入茱莉亞音樂學院，18歲畢業開始職業演奏家生涯，被譽為美國當代最優秀鋼琴家之一。

身為華裔的韓祖平在古典音樂的故鄉歐洲也闖出一片天。他擔任義大利La Musica國際音樂節藝術總監長達35年，去世前剛從義大利返回，正準備開展2022演出季的規畫。

當今社會，63歲正是年富力強的年紀。這是繼年初鋼琴大師傅聰去世後，又一位優秀華裔鋼琴家被Covid-19病毒奪去生命，令人痛惜。

當代享有國際聲譽的華人古典音樂家裡，韓祖平沒有馬友友那樣的明星光環，也沒有郎朗、李雲迪那樣的偶像屬性，但是他也有別人所不具備的特質。除了音樂家之外，他還有另外一個社會身分：金融專家，且在那個行業裡享有「外匯交易大師」之稱。

1985年韓祖平開始進入金融界，2001年成為瑞士Banque SCS Alliance銀行董事會主席，是首位擔任這項職務的華人。2003年加入倫敦藍橡樹資本，2008年成為董事會主席和CEO，並創立藍橡樹中國創投基金。

古典音樂和金融投資是兩個相距很遠的行業。韓祖平在這兩個領域裡都取得很高成就，人生可謂精彩。如果不是新冠病毒肆虐，他的一生應該會更完美。

想起一位剛入門古典音樂的朋友說過：「聽了很多唱片，還是莫札特的鋼琴協奏曲最好聽。正好他又寫了那麼多首。」

此時再聽韓祖平演奏的莫札特，又有了新的感覺。莫札特的音樂旋律明快優雅，技巧也不很難。但是音樂界公認，要彈好莫札特的曲子非常難，他隱藏在音樂深處的感情，要用心靈去演繹。Brilliant公司製作莫札特全集，邀請韓祖平演奏鋼琴協奏曲，是正確的選擇。

韓祖平曾說，不是他選擇做音樂家，而是音樂選擇了他。很幸運有韓祖平那樣的藝術家，把莫札特留在紙上的音符轉化成聲音，讓我們在這個紛擾動盪的時代，還能聽到純正的莫札特。

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