金山人語／被遺忘的黃色艦隊

長榮海運「長賜輪」因擱淺阻塞蘇伊士運河 ，讓這條全球海運大動脈成為新聞焦點。

蘇伊士運河在經濟上的重要性，早已被世界各大媒體反覆強調。這條長163公里的運河因為其戰略位置，自從19世紀末通航以來，地緣政治上更一直是兵家必爭之地。第二次世界大戰期間，軸心國企圖奪取蘇伊士運河控制權，但被英國守軍擊退。四次中東戰爭，至少兩次與蘇伊士運河直接相關。

1956年埃及強人總統納塞爾決定將英法控制下的蘇伊士運河收歸國有，引發英法和以色列 對埃及開戰，史稱「蘇伊士運河戰爭」。最終納塞爾在軍事上失敗，但是政治上勝利，成為阿拉伯世界英雄。

1973年「贖罪日戰爭」，蘇伊士運河更是成為埃及和以色列軍事對抗最前線。這條運河在這場戰爭中如此重要，以至於時任埃及總參謀長沙茲利將軍的戰爭回憶錄，標題就叫「跨過蘇伊士運河」。

然而，所有與這條運河相關的故事中，最值得記錄的是「黃色艦隊」。

1967年6月5日，以色列突襲埃及、敘利亞和約旦，第三次中東戰爭爆發。當時有屬於八個國家的15艘輪船正在蘇伊士運河中航行。埃及軍方以防止以色列軍隊使用運河為由，封鎖蘇伊士運河南北兩端。這15艘船就像長賜輪一樣被卡在運河裡，進退兩難，只能滯留等待運河恢復通航。

這一等就是八年。船體漸漸被狂風吹來的黃沙覆蓋，因此被稱為「黃色艦隊」。直到1975年初運河重新通航，15艘船中只有兩艘西德的輪船能靠自身動力再度啟航。當他們回到母國時，受到英雄般的歡迎。

那些船員確實是英雄。據史料記載，各國船員組成互助聯盟，以樂觀主義精神展開自救。當時正值冷戰，15艘船既有西方陣營的英、美、法、西德、瑞典 ，也有東方陣營的波蘭、保加利亞和捷克斯洛伐克。船員們打破國籍、宗教、意識形態界線。他們舉行划船比賽，在西德船上宗教聚會，在英國船上踢足球，在保加利亞船上看電影，在瑞典船上游泳。1968年夏季奧運會期間，他們甚至還組織了自己的「奧運會」。

漫天黃沙之間，狹窄的蘇伊士運河上，黃色艦隊實現了名副其實的「四海一家，同舟共濟」。

更值得探索的是那些留守船員的內心世界。這些普通人來自哪裡？八年間，他們靠甚麼信念度過留守船上的每一個漫漫長夜？那段歲月他們的家庭又是怎樣的？他們的妻子和孩子，有沒有等到丈夫和父親回家的那一天?

黃色艦隊的故事是很好的素材。如果能拍成電影，一定很吸引人。