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「我們跟長賜號變朋友了」運河兩旁居民依依不捨

舊金山弱勢社區疫苗分配少 金銀島接種率最低

金山人語／建立反仇恨亞裔統一戰線

周喆

毛澤東1926年發表「中國社會各階級的分析」，開頭就提出非常一個有名的問題：「誰是我們的敵人？誰是我們的朋友？」他認為，當時的中國革命成效甚少，是因為策略錯了，「所謂策略錯，就是不能團結真正的朋友，以攻擊真正的敵人。所以不能如此，乃是未分清誰是敵人誰是朋友」。

當前反仇恨反暴力運動，亞裔社區不能只靠自己，必須建立統一戰線。我們現在同樣面臨毛澤東當年提出的問題。只有分清誰是朋友誰是敵人，才能團結最多的同盟軍，最大程度地孤立敵人，才能建立起反仇恨亞裔統一戰線。

中共總結出革命成功的三大法寶，其中就有統一戰線。所謂統戰，就是聯合不同面目的各方勢力，為共同目標而努力。必須承認，中共歷史上對統戰的運用非常成功，以至於現在台灣到了談「統戰」色變的地步。

任何反對暴力反對仇恨的團體和個人，無論他們的黨派、族裔、宗教、政治色彩、性取向為何，都是我們的朋友。最近一些新聞中已經看到比較好的開端。

例如，紐約皇后區的非裔區長發聲挺亞裔：「誰攻擊亞裔，就是攻擊我」；洛杉磯地區的非裔領袖與亞裔社區站在一起，肩並肩共同喊出「同一個國家、同一個民族」口號；舊金山地區性少數族群遊行集會，支持亞裔社區，也有提出亞裔和性少數兩大社區團結一致，組建政治聯盟。

這些都是我們的朋友，但是還不夠，還需要更多。911恐襲事件後，美國的中東裔穆斯林社區也面臨今天亞裔同樣的恐怖處境，也是遭受許多歧視、仇恨攻擊，甚至還波及其他非穆斯林社區，例如印度錫克教族群；加州人數眾多的西語裔，從過去到現在經常成為種族歧視的受害者。他們都可以成為爭取的對象。

認清敵人則更複雜一些。攻擊亞裔的歹徒，黑白都有，統統歸為「白人至上」，似過於簡單。川普的「中國病毒」當然是源頭之一，但是也應想想，為什麼川普任內的反亞裔浪潮相對不明顯；時隔一年之後，川普已經下台，反而惡化？

有網友說，現在亞裔陷入極左與極右兩面夾攻的危險境地。這話並非危言聳聽。有種思潮認為，亞裔是白人至上主義的同路人和受益者。舊金山學區委員高勵思引發爭議的舊推文，有一定代表性。

中共可以運用統戰武器贏得政權，我們也可以依靠統戰來打敗種族歧視。如果大多數白人、非裔、西裔、穆斯林、性少數都和我們站在一起，仇恨歧視就沒有生存空間。

亞裔 種族歧視 中國

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