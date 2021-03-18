金山人語／小三與閨蜜

大學第一個家教是頭髮烏黑的大眼睛小女孩，住台北東區靜巷，媽媽在西門町開委託行。爸爸從未露面。久了才知道男主人只偶爾來，那天女孩都特別開心。男人是知名美商的高層，女孩的媽媽沒有名份。

要到30年後，連續劇「犀利人妻」大紅，據說才有「 小三」 的說法。以前都稱為妾、姨太太、第三者。小女孩的媽媽不妖媚，耐看且安靜。

台灣 最知名「 小三」之一，70年代玉女 明星林月雲最近又和女兒侯佩岑因為上大陸綜藝節目高調談論自己兩度的不倫之戀而引爆批評。灣區僑界近來也有些婚變傳言。如同歐普拉訪問哈利王子和梅根吸引1700萬觀眾，男女關係、別人的婚姻是永遠的八卦話題。

都說加州 離婚率高，每兩對就有一對朝著離婚路上邁進，也有人說再加一成都不為過。比較靠近現在的數據是，2017年美國人口普查局的社區統計，加州有9萬7315男人，11萬2111女人離婚。

不合則離已是主流看法。有了孩子，離婚會複雜許多。矽谷是富裕地，財產分配也加深複雜性，看眾多離婚律師都如魚得水，是離婚盛行的指標。

「生離」以外，採訪生涯也眼見不少死別。妻子先走一步以後，男人幾無例外都相當快再婚。曾有癌症倖存者幽幽訴說朋友的故事：「 她還沒斷氣，好姐妹已經忙著給她的男人送飯菜送安慰。」這種超前部署大家看在眼裡，除祝福又能說什麼？

這波林月雲的小三話題裡，一位女性名嘴發言角度特別，她從林月雲的例子提醒女人提防「閨蜜」，下午茶才訴的苦，有心機的閨蜜當晚就到對方男人那裡關心慰問了，誰知道開啟什麼下一章？女名嘴斬釘截鐵說：絕對不能相信妳的閨蜜。

這話點出最核心的殺傷力，也就是人性裡的欺騙和背叛，不知道該相信什麼，還連累到絕大多數真心真性的閨蜜情誼。

很多人記得林月雲從影後期作品「 愛的進行式」，那是公共電視很成功的親子共賞節目，在一個溫暖的家庭裡，飾演父親的王道和飾演媽媽的林月雲，給過一代人愛的啟發。這也是林月雲一再介入別人婚姻，落差讓人特別難接受的部分。

人們可以理解你情我願時的複雜面，卻沒辦法接受在兩個男人都已過世而兩個未亡人都還在也沒有開口情況下，介入者卻在出席費可觀的電視節目裡，流淚向萬千觀眾訴說自己的委屈。這踩到每個人心裡的那條底線。愛欲讓人軟弱，但再軟弱也要保持一點堅強，不要傷害到因你的軟弱而已遍體鱗傷的人。