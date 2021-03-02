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金山人語／國安法半年 香港磨練新精神

邱鴻安 

香港47名民主派人士28日被控顛覆國家政權罪，事件引起了國際關注。國安法實施半年(去年6月30日生效，到2月28日剛好半年)，已有約100人被國安警察逮捕，但至今被正式控以國安罪的只有少數，「228事件」一舉起訴47人，公然在國際注視下濫捕濫控，反映出北京毫不在意維持香港一國兩制的形象。 

起訴理由是47人參加民主派去年7月舉辦的立法會初選，但在自由世界中，政黨初選是合法行為，何罪之有？那麼，大規模起訴有何用意？北京繞過香港立國安法，目的就是要用來控制香港，阻止反送中的集會遊行再次發生；半年來香港不斷傳出國安警察捕人的消息，集會遊行已經銷聲匿跡，北京的目的已達，但為何仍要在沒有集會遊行的情況下追殺47人？ 

2019年11月，香港舉行區議會選舉，民主派在香港民眾支持下大勝，親中的香港左派大敗。2020年9月，香港原要舉行立法會選舉，但北京鑑於左派可能再次大敗，取消了選舉；按照時間表，選舉於半年後就要舉行，為了確保左派能夠控制立法會，有必要起訴大部分是民主派議員的47人。 

北京此時起訴47人，也有試探美國新總統拜登之意。美中對抗是21世紀重大議題，拜登上台，對中政策尚未成形，此時起訴47人正好試探拜登，看他是軟是硬。拜登一再表示，要與自由國家聯手抗中，面對北京公然起訴異見者，不能不表態，否則他難以再用民主自由去拉攏其他國家。 

拜登的國務卿布林肯和國安顧問蘇利文，28日已立即譴責起訴事件。47人在西九龍的法院提堂，法院接受旁聽，歐盟、英、美、德、荷、加、澳和瑞典都有代表到場，排隊輪候進場；拜登上任以來，強調得最多的外交政策，就是要組織盟友一起抗中，「拜登聯盟」的雛形竟率先在香港出現，歐盟和上述各國可能就是聯盟的核心成員。 

228事件也反映香港民意的新發展。當天上午約有千人在法院門外聚合，抗議47人被控；群眾大喊口號，半年來已聽不到的「五大訴求、缺一不可」、甚至已被國安法禁止的「光復香港、時代革命」再次復活。抗議者喊得落力，有人一面喊一面落淚，感嘆極權無道。 

香港資深評論人練乙鍊1日投書紐時說，經過半年國安法洗禮，港人磨練出一種新精神，雖不能集會遊行，但抗爭之心更潛藏深入，絕不放棄；被逼流亡於外的抗爭者，則在全球各地開枝散葉。這種新精神正是香港的希望所在。

香港 拜登 北京

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