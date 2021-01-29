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金山人語／史丹福的大一生討論班

劉玉昕

史丹福大學生物系2019年為大一生開了一門生物學討論班（seminar）課程，探討大型的傳染性疾病如何形塑了美國的歷史。期間，恰逢爆發新冠肺炎全球大流行，為課程提供了第一手資料，本來一門初級課程，變成了更大的討論平台，博士生、博士後、校內校外教授和專家，相繼參與進來。

課程結束的學生集體作業，最終成了一篇專業學術論文，發表在最新一期「生態學快報」上。

初出茅廬大一生的作業獲得專業刊物青睞，主因在於，課堂上探討的不只是過往的歷史，而且也正切中時代的熱點。

當一場大型傳染病來臨時，不同階層、族裔、地區的人，都可能被波及。但是，由於既有的社會結構性不平等，不同的人所受影響程度，可能完全不同。對有些人，疫症或只造成生活不便；但對另一些人，則可能生死攸關。

這是歷史，也是眼下的狀況。新冠爆發以來，不斷有報導稱，不同族裔不同膚色的人確診的比例不同，死亡的比例差別更大。

比如，聖他克拉拉縣東南地區西裔移民聚居，成了該縣新冠確診及死亡率高發區。一方面，他們的生活空間擁擠，無法保持社交距離；另一方面，也因缺乏自我保護知識和防護用品。該地區的居民，有更多的人屬「必要行業」，無法居家避疫，因而有更多的機會接觸病毒。 

又如，各地醫院統計，有糖尿病、肥胖等慢性病人群染疫機會高，發展成重症的機會也高。而這些慢性病，不同族裔和社區間發病率差很多。其背後，則是因經濟、地區、福利及財富不同而長時間形成的結構性族裔差別。

再如，根據凱瑟醫院統計，疫苗接種也有族裔差異：西裔、非裔雖是新冠重災區，但疫苗分發接種，白人卻是優先人群。病毒本身對每個人一視同仁，但疫情大流行卻因人的社會背景與族裔不同而有大小眼。

當然更不必說，疫情引釀的新一輪對亞裔、華裔的歧視排斥，不會隨川普而去；居家避疫及社交距離激發的人口流動，是否會造成另類分化與隔離，亦令人擔憂。

為史大學生提供諮詢指導的專家指出，新冠疫情加劇和引發的社會不公，是一需要跨學科研究的大課題。同樣不言而喻的，消減結構性種族歧視、化解社會不公，更需全社會尤其政府的長期努力。

但令人欣慰的是，一門大一生的入門課，激發了一群年輕人的創造與批判性思考，直面弊端、關懷弱勢、追逐公義，讓人領略了一流大學教育的人文底蘊及成功所在，也使人沒有理由不對更公平的未來充滿信心。

疫情 種族歧視 社交距離

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