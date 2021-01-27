金山人語／全數位CES 2021

每年新年過後，Las Vegas的最大盛事，就是一年一度的消費電子展CES（Consumer Electronics Show），雖說消費好像僅是電視機一類的產品，實際上幾乎是電子業的大拜拜，從晶片到自駕車，從虛擬到實境，到各式各樣的AI 家用幫手，目不接暇。去年CES兩位台灣出生的CEO，NVidia的黃仁勳，以及AMD的蘇姿豐，登台講述他們的晶片產品，非常精彩。今年因為疫情 取消實體展覽，改為1月11-14日在線上全數位活動，有2000家公司參加，100小時的會議議程。

疫情既然把這每年20萬人的盛會打消了，總得有人製造抵抗疫情的武器吧，有的。LG做了一個會動的機器人，一邊走一邊對大家常觸摸的表面照射殺毒的紫外線；德國的AirPop推出智慧型口罩，來測量呼吸的正常與周遭的空氣品質；Kohler與Toto展示了不用手觸摸的洗滌槽與馬桶，用手勢與語音來操控。穿戴式的健康管理器具像手表、衣服補丁，預估未來五年會成長四倍。AI協助病情診斷、機器人檢查傷勢做分流，也都會更為成熟。

Cutii推出給老人作伴的機器人，今年正式上市。完全無線連接，對老人是重要的一環，不要等出了狀況還要走到固定位置啟動系統，萬一跌倒，Cutii會自動撥緊急電話求救。Cutii還會提醒你參加線上的課程時間要到了，你睡了之後會替你把燈關掉，早晨到外面散步，還會陪你走到門口道別。三星也推出概念的作伴機器人Bot Handy與Bot Care，Bot Handy的AI控制手臂可以撿起來任何形狀的物件，幫助打掃房間，Bot Care藉AI瞭解主人的行為，設法幫助。

一年來疫情讓很多人在家工作，除了把電腦帶回家，也讓我們發現在家工作的一些問題，但有人替我們想到解決了。在家經常要視訊會議，但家裡並不是每個角落的信號都夠好，Dell就製作一個視訊監控器，很容易移動找到最佳視訊狀態。另一家美國公司Shure，設計了專用的麥克風，增強視訊會議的效果。電器包包公司Targus，提供了殺病毒的滑鼠、鍵盤，以及防菌背包，把電腦放進去就可以安心背著走。

電視，無疑是每次展覽的要角，尺寸一次比一次放大，畫面一次比一次清晰，4K、8K、OLED、QLED，導引消費市場的走勢，大多都成功，但立體3D電視是個例外，觀眾不習慣，加上立體視訊內容製作的太少，終於退出市場。這次展覽LG推出智慧床，在床上觀看從床尾架升起的電視，電視屏幕是透明的，一邊看電視節目，也同時透過電視看到電視後面的家具或牆，現在或覺得有些干擾，以後也許成為電視主流也說不定。

今年CES多了一個主題，5G 。5G的發展非但沒有受疫情的挫折，反而比預期的更快，高速即時的通訊，讓很多前瞻技術成為可能，電訊醫學就成為5G的最佳範例，以後由機器人協助做的外科手術，由遠地的醫師靠高速即時通訊操作。另外觀看運動競賽、娛樂表演的同時，可以選擇自己的觀看角度與相關資訊，提高觀看趣味。三星展示了最新的5G Galaxy手機，許多廠商也講述了5G手機的用途。跨國顧問公司Deloitte預測，全球有三分之一的人會擔心5G電波影響健康，需要業者與群眾溝通。

展覽雖是數位，種類仍很繁多，各媒體從自己的角度評估，選出最好的成品、雛形、或前瞻概念，結果未盡相同，一般讀者參考而已。WIRED是一個較向前看的技術媒體，現在把他們選出來的產品介紹給讀者，有的產品類別我並不熟悉，僅能列出名稱。

筆記本電腦：Acer Chromebook Spin 514，為首用ADM Ryzen 3000-C行動處理器的電腦。耳機：V-Moda M-200 ANC。電視機：TCL 6-Series 8K，有帶動8K大眾化的指標意義。追蹤器：Chipolo ONE Ocean。電玩： Razer Project Hazel的智慧型面罩。智慧居家：Kohler安靜方形浴缸。行動：TCL與LG同時展出畫面可以捲起來、形同一根吸管的未來手機。

消費電子是一個龐大的市場，根據市場消費統計機構Ststista的預估，2021年的消費電子營收為4159億美元，到2025年為4872億美元。使用人數今年預估19憶人，占全球人口25.3%，到2025年預估34.8%。全球比較，創造營收最多的是中國，今年預估1620億美元。